کد خبر: 1382083
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پاسخ مصر و سودان به اتهامات اتیوپی درباره حمایت از جدایی‌طلبان تیگرای

2 مصر با رد اتهامات اتیوپی درباره حمایت از گروه‌های مخالف این کشور تأکید کرد که خواهان ثبات و توسعه در شاخ آفریقاست. همزمان سودان نیز اتهامات مطرح‌شده از سوی فرمانده ارتش اتیوپی را «باطل» دانست و در مقابل، اتیوپی را به حمایت از گروه‌های درگیر با ارتش سودان متهم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از العربی الجدید، «فوزی العشماوی»، معاون پیشین وزیر خارجه مصر، اتهامات اتیوپی علیه قاهره مبنی بر حمایت از گروه‌های مخالف را «بی‌اساس» دانست و گفت بحران کنونی اتیوپی به چگونگی شکل‌گیری دولت مدرن این کشور بازمی‌گردد.

به گزارش ایرنا، العشماوی تأکید کرد مصر از بی‌ثباتی اتیوپی سودی نمی‌برد و وجود یک دولت مرکزی قدرتمند در این کشور را به نفع ثبات منطقه می‌داند؛ مشروط بر اینکه برای امضای توافقی الزام‌آور درباره سد النهضة و جریان آب آن آمادگی داشته باشد.

این مقام سابق مصری در ادامه گفت مصر خواهان تبدیل شاخ آفریقا به منطقه‌ای باثبات، توسعه‌یافته و شکوفا بر پایه توسعه و همکاری است. وی تأکید کرد ثبات و صلح در شاخ آفریقا در راستای منافع مصر قرار دارد و امنیت آبی برای این کشور مسئله‌ای «وجودی» است.

به گفته او، مصر ۹۸ درصد به رود نیل وابسته است و قاهره نمی‌خواهد اتیوپی به کشوری شکست‌خورده تبدیل شود که در امور کشور‌های دیگر دخالت کند و برای سودان، یمن و سومالی مشکل ایجاد کند.

در همین راستا، نیرو‌های مسلح سودان نیز اتهامات فرمانده ارتش اتیوپی را رد و آنها را «باطل» توصیف کردند.

«عبدالمطلب صدیق مکی»، پژوهشگر سیاسی در این باره گفت: ارتش سودان در چندین جبهه در حال نبرد است و اتهامات اتیوپی باید در چارچوب شرایط جنگ داخلی سودان بررسی شود.

مکی ادعا کرد: اتیوپی با میزبانی از نیرو‌های پشتیبانی سریع و برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی حامی این نیروها، در جنگ سودان نقش دارد.

این تحلیلگر سودانی همچنین مدعی شد تحرکات سیاسی منتهی به جنگ سودان در اتیوپی شکل گرفته و نیرو‌هایی از خاک این کشور وارد سودان شده و پس از شکست به اتیوپی بازگشته‌اند.

وی همچنین اتهاماتی درباره فعالیت پهپاد‌های اتیوپیایی از اردوگاه‌های مناطق مرزی و حمله به اهداف غیرنظامی در شرق سودان مطرح کرد و گفت سلاح‌هایی در اردوگاه‌های اتیوپی وجود دارد که از طریق حریم هوایی این کشور وارد خاک سودان می‌شوند.

«ویل دیویدسون»، کارشناس مسائل آفریقا، نیز گفت در حال حاضر شواهد واقعی و ملموسی درباره حمایت مادی مصر و سودان از گروه‌های مسلح در اتیوپی وجود ندارد، هرچند احتمال وجود برخی حمایت‌ها از سوی سودان را منتفی ندانست.

دیویدسون ریشه درگیری‌های کنونی را ترکیبی از منازعات سیاسی داخلی اتیوپی و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله تداوم تنش میان اتیوپی و اریتره و اختلافات اتیوپی و مصر بر سر آب‌های نیل، دانست.

«برهانو جولا» فرمانده ارتش اتیوپی، اخیرا مصر، سودان و اریتره را به حمایت از جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای و گروه‌های متحد آن متهم کرده است.

وی گفت: این گروه‌های مسلح بدون حمایت خارجی نمی‌توانستند به دستاورد‌های اخیر دست یابند.

این اتهامات در پی تحولات نظامی اخیر و کنترل نیرو‌های جبهه تیگرای بر برخی مواضع راهبردی، از جمله فرودگاه مِکله، مرکز اقلیم تیگرای، مطرح شده است.

برچسب ها: مصر ، سودان ، اتیوپی
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