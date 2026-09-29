اسرائیل هیوم: ترورهای اسرائیل، زنجیره فرماندهی حماس را از بین نبرد 

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرعت بالای بازسازی ساختارهای حماس، نوشت که عملیاتهای نظامی و ترورهایی که رژیم صهیونیستی علیه رهبران این جنبش انجام داده، نتوانسته زنجیره فرماندهی آن را به شکلی از بین ببرند که مانع بازسازی توانمندیهایش شود.
به نوشته این گزارش، حماس با تعیین معاونان و جانشینان برای فرماندهان خود، امکان ادامه فعالیت ساختارهای نظامی و تشکیلاتیاش را فراهم کرده و در عین حال، آتشبس و فشارهای بینالمللی نیز توان رژیم صهیونیستی برای آغاز عملیات نظامی گسترده دیگری در نوار غزه را محدود کرده است.
اسرائیل هیوم میافزاید که با وجود ترور بخش بزرگی از رهبران و فرماندهان قدیمی حماس، از جمله محمد ضیف، محمد سنوار، مروان عیسی و شماری دیگر، نسل جدیدی از فرماندهان در این جنبش ظهور کردهاند که طی سالهای جنگ تجربه کسب کردهاند.
به نوشته این روزنامه، شماری از فرماندهان تیپها و گردانهای حماس در شمال نوار غزه نیز همچنان حضور دارند و این جنبش توانسته است بخشی از ظرفیت خود برای مدیریت عملیات و فعال نگه داشتن ساختارهای مختلفش را حفظ کند.
این تحلیل همچنین تاکید کرد موفقیت حماس در بازیابی بخشی از توان نظامی و اداری خود، با وجود خسارتهای گستردهای که متحمل شده، بار دیگر لزوم تشکیل کمیته تحقیق در رژیم صهیونیستی درباره ناکامیهای ۷ اکتبر و همچنین نتایج دورهای پیشین جنگ را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، تجربههای گذشته نشان داده است ترور فرماندهان و نابودی بخشی از توانمندیهای گروههای فلسطینی، لزوما مانع تعیین جانشینان و بازسازی ساختارهای آنان نشده و در بسیاری از موارد، تاثیر این حملات محدود و موقت بوده است.