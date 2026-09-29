کد خبر: 1381981
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

پارلمان اروپا خواستار مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی شد

5 نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون این اتحادیه خواسته‌اند با فعال‌سازی مقررات مسدودکننده، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی بازدارند؛ درخواستی که همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر این نهاد و بررسی تحریم‌های بیشتر علیه آن مطرح شده است.

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا می‌خواهند شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از اجرای تحریم‌های آمریکا منع کند. این درخواست در حالی مطرح شده است که واشنگتن در حال بررسی اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل اقدامات این نهاد در ارتباط با رژیم اسرائیل است.

آمریکا از زمان صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، از سوی این نهاد مستقر در هلند، تاکنون ۹ قاضی و چهار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را هدف تحریم‌های خود قرار داده است.

دیرک گوتینک نماینده هلندی از حزب راست میانه مردم اروپا، پس از نشست غیرعلنی کمیته اقتصادی پارلمان اروپا شامگاه دوشنبه (ششم مهرماه) گفت: اتحادیه اروپا برای حفاظت از ارزش‌های خود، باید از دیوان کیفری بین‌المللی و افرادی که در آن فعالیت می‌کنند نیز حمایت کند. این به معنای فعال کردن مقررات مسدودکننده (قانونی که در یک حوزه قضایی داخلی به اجرا در می آید که هدف آن ایجاد مانع در برابر قانونی است که توسط یک نهاد خارجی اعمال شده) است.

پولیتیکو نوشت: اعمال تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در لاهه قرار دارد، می‌تواند این نهاد را با چالش‌های عملیاتی متعددی از جمله پرداخت حقوق کارکنان، دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات و اداره مراکز نگهداری بازداشت‌شدگان مواجه کند.

مقررات مسدودکننده می‌تواند با جلوگیری از تبعیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا، از دیوان کیفری بین‌المللی محافظت کند.

یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه در اقدامی برای اعلام حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی از این نهاد بازدید کرد. حضور او از این جهت قابل توجه بود که آلمان در عین حال از حامیان سرسخت رژیم اسرائیل به شمار می‌رود.

به گزارش آسوشیتدپرس، تام برندسن وزیر امور خارجه هلند، در یک نشست خبری مشترک با وادفول، مقررات مسدودکننده را «گزینه هسته‌ای» توصیف کرد. وزارت امور خارجه هلند نیز به پولیتیکو گفت دولت این کشور با کمیسیون اروپا در تماس بوده است تا اطمینان حاصل کند این مقررات در صورت لزوم می‌تواند به‌سرعت اجرایی شود.

پولیتیکو ادامه داد: نیکولا گیو قاضی فرانسوی در جلسه کمیته اقتصادی پارلمان اروپا گفت: آنچه در معرض خطر قرار دارد این است که آیا در قرن بیست‌ویکم یک دموکراسی خواهیم بود یا نه.

آزمونی بزرگ برای اروپا و لزوم توقف پیروی خودکار از آمریکا

گیو با بیان اینکه «ما در فهرستی قرار داریم که در آن تروریست‌های القاعده و داعش، در کنار برخی افراد متهم به غارت منابع عمومی و همچنین شماری از قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر قرار گرفته‌اند»، پرسید: آیا حاکمیت قانون در اروپا وجود خواهد داشت؟

گیو یکی از ۱۳ مقام دیوان کیفری بین‌المللی است که آمریکا آنها را تحریم کرده است. توموکو آکانه رئیس ژاپنی دیوان، نیز در میان این افراد قرار دارد.

آئورور لالوک نماینده سوسیالیست فرانسه و رئیس کمیته اقتصادی پارلمان اروپا، گفت: آنچه در حال رخ دادن است، آزمونی بزرگ برای اروپاست. این وضعیت همچنین آزمونی برای اراده سیاسی ماست. آیا می‌خواهیم از ارزش‌های خود دست بکشیم یا نه؟

او از کمیسیون اروپا خواست در بالاترین سطح سیاسی وارد عمل شود.

گوتینک نیز گفت: ما می‌دانیم که دولت آمریکا تنها در برابر پیام‌های روشن و قاطع واکنش نشان می‌دهد. آنچه ما به آن نیاز داریم، رهبری از سوی کمیسیون اروپاست.

این نماینده هلندی تاکید کرد یکی از مشکلات اصلی، تبعیت بیش از حد شرکت‌های مالی اروپایی از تحریم‌های آمریکا است.

او گفت: بانک‌های اروپایی به‌طور خودکار تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کنند و هیچ سوالی هم نمی‌پرسند. ظرف یک یا چند ساعت، حساب شما مسدود می‌شود.

گوتینک افزود: این رویکرد خودکار به دورانی بازمی‌گردد که تصور می‌کردیم آمریکایی‌ها هنوز دوستان ما هستند. طبیعتا تحریم‌های آمریکا را نیز می‌پذیریم. آنها قاره ما را آزاد کردند. اما آن دوران به پایان رسیده است و ما باید از پیروی خودکار از وزارت امور خارجه آمریکا دست برداریم به‌ویژه با توجه به اینکه می‌دانیم اکنون چه سیاست‌هایی در آنجا در حال تدوین است.

در این گزارش آمده‌است: اظهارات این مقام‌ها به موج فزاینده حمایت سیاستمداران اروپایی از دیوان کیفری بین‌المللی افزوده است؛ نهادی که ۱۲۵ کشور از سراسر جهان عضو آن هستند.

به گزارش ایرنا، ایالات متحده، پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین رژیم اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) به دلیل جنایت در غزه توسط دیوان کیفری بین‌المللی، توموکو آکانه رئیس و عبدالله سیه وکیل ارشد این دادگاه را تحریم کرد.

وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود دولت آمریکا قصد دارد تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان بین‌المللی کیفری وضع کرده و دسترسی آن به نظام مالی بین‌المللی را قطع کند.

بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی و اسنادی که به رویت این روزنامه رسیده بود، این تحریم‌ها انجام اکثر مبادلات با دیوان بین‌المللی کیفری را ممنوع خواهد کرد. این اقدام می‌تواند با ممنوع کردن انجام تراکنش‌ها به دلار آمریکا، دسترسی دیوان به بخش عمده‌ای از نظام مالی جهانی را قطع و عملا فعالیت آن را فلج کند.

برچسب ها: اروپا ، جنگ ، امریکا
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