سازمان ملل خطاب به دولت ترامپ: اخراج مهاجران را متوقف کنید

بیش از ۱۲ کارشناس سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به دولت دونالد ترامپ ضمن هشدار نسبت به پیامدهای سیاست‌های مهاجرتی آمریکا، خواستار توقف اخراج مهاجران به کشورهای ثالث شدند.

جوان آنلاین: بیش از ۱۲ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دولت آمریکا خواستار توقف سیاست‌هایی شدند که مهاجران را با اخراج به کشورهایی غیر از کشور خودشان، در معرض خطر سوء استفاده، از جمله شکنجه و آزار و اذیت قرار می‌دهد.

دولت ترامپ از سال گذشته توافق های متعددی با دولت‌های آفریقایی برای پذیرش مهاجرانی انجام داده که نمی‌تواند به طور قانونی به کشورهای خود بازگرداند.

رویترز افزود: اخراج گسترده مهاجران از آمریکا به کشورهای آفریقایی در حالی است که بسیاری از آنها از قضات آمریکایی حمایت دریافت کرده بودند، زیرا دریافته بودند که رد صورت بازگشت به کشورشان با سوءاستفاده روبرو می شوند.

اما اکنون کارشناسان سازمان ملل می ‌گویند که دستکم ۲۳ هزار تبعه خارجی به ۲۹ کشور دیگر فرستاده شده‌اند. گروه‌های حقوق بشری در مورد خطر سوءاستفاده از این مهاجران در برخی کشورهای دیگر از جمله گینه استوایی که پلیس به روی مهاجران اسلحه کشید و جمهوری آفریقای مرکزی که پذیرای مهاجران ایرانی اخراجی است، مطرح کرده‌اند.

در نامه کارشناسان آمده است: «آسیب‌های ناشی از این طرح دولت ایالات متحده دیگر فرضی نیست».

آنها هشدار داده اند که طرح دولت ترامپ «مجموعه ای از نقض حقوق بشر» به راه می‌اندازند.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به دولت ترامپ خاطرنشان شده است: «کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت، قربانیان قاچاق انسان، مدافعان حقوق بشر، افراد فاقد تابعیت و سایر افراد در شرایط بسیار آسیب‌پذیر، در معرض بیشترین خطر قرار دارند.»

از سوی دیگر، هیات دیپلماتیک ایالات متحده در سازمان ملل متحد حاضر در ژنو بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. اما واشنگتن پیش از این از توافق با کشورهای ثالث به عنوان یک پیمان قانونی دفاع کرده و گفته بود که اخراج‌ها مطابق با قانون مهاجرت ایالات متحده انجام می‌شود.

ترامپ در ماه جاری میلادی نیز از دیوان عالی ایالات متحده خواست تا پس از رد درخواستش توسط دادگاه‌های پایین‌تر مبنی بر غیرقانونی بودن این سیاست، به دولت او اجازه تداوم مسیر یاد شده را بدهد.

کارشناسان سازمان ملل علاوه بر آمریکا، نامه خود را به دولت‌های ۳۵ کشور و سرزمینی که با واشنگتن برای پذیرش افراد اخراجی توافق کرده‌اند، نیز ارسال کرده اند.

آژانس پناهنگان سازمان ملل متحد هشدار داد: بحران بودجه می‌تواند ۸.۳ میلیون نفر را از دریافت کمک محروم کند

رویترز در خبری جداگانه نوشت: آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه هشدار داد که تشدید بحران بودجه می‌تواند امسال نزدیک به ۸.۳ میلیون پناهنده و آواره اجباری را از دسترسی به کمک‌های این نهاد محروم سازد و نظام‌های حمایتی را در برخی کشورها به سمت فروپاشی ببرد.

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) پس از کاهش کمک‌های ایالات متحده و سایر کشورها، با یکی از بدترین بحران‌های مالی خود روبرو است. براساس گزارش جدید این آژانس، کمیساریای عالی سازمان ملل پس از کاهش ۲۴ درصدی بودجه بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، با کسری ۵.۷۸۹ میلیارد دلاری بودجه مواجه است.

این نهاد تا ماه ژوئیه سال جاری (تیر ماه)، تنها ۳۲ درصد از ۸.۵۰۵ میلیارد دلاری مورد نیاز خود را برای سال ۲۰۲۶ دریافت کرده، در حالی که شمار آوارگان اجباری و فاقد ‌تابعیت در سراسر جهان در حال ثبت رکوردهای تاریخی است.

پیش‌بینی شده است که جمعیت تحت پوشش این آژانس تا پایان سال جاری میلادی به ۱۳۱.۲ میلیون نفر برسد که نسبت به ۱۲۹.۴ میلیون نفر در پایان سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در گزارش ۲۶ صفحه‌ای کمیساریای عالی سازمان برای پناهندگان تاکید شده است که کاهش بودجه اثرات بسیار شدیدی بر کشورهای میزبان خواهد گذاشت؛ از جمله چاد که پذیرای پناهندگانی است که از جنگ داخلی سودان به این کشور همسایه گریخته‌اند.