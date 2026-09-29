جوان آنلاین: شیخ «علی الیوسف» تاکید کرد که تجاوزات مداوم و یورش شهرکنشینان به محوطه مسجدالاقصی، همزمان با عید یهودی موسوم به «عرش»، حلقه جدیدی در زنجیره طولانی و هدفمند یهودیسازی مسجد الاقصی و کل شهر قدس شریف است.
وی اقدامات اشغالگران و شهرکنشینان از جمله «نمازهای کاهنان»، «سجدههای حماسی»، آیینهای دستهجمعی و معرفی گیاهان و قربانی را «اقدامات تجاوزکارانه کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد.
رئیس بخش قدس در انجمن علمای فلسطین تاکید کرد که این اقدامات با هدف ایجاد تغییر قانونی و تغییر وضعیت تاریخی و موجود مسجد الاقصی و بناهای تاریخی آن انجام میشود.
وی افزود: آنچه صهیونیستها انجام میدهند، جنایتی سازمانیافته است که از طریق آن هدفشان تحمیل یک عمل انجامشده، تلاش برای کنترل کامل بر اوقاف، اخراج نمازگزاران و هتاکی به مقدسات ما است.
الیوسف گفت: معرکه یهودیسازی قدس و مسجدالاقصی پدیده جدیدی نیست، زیرا ریشهها و برنامههای آن به قبل از اشغال قدس در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۴۸، بهویژه به اعلامیه «بالفور» و کنفرانس «بال» در سوئیس در سال ۱۸۹۷، بازمیگردد، جایی که برنامهریزی تهاجمی برای اعمال کنترل مطلق بر شهر مقدس آغاز شد.
شیخ الیوسف در پیامی روشن به جهان عرب و اسلام و همه مردم آزادیخواه پرسید: چه میکنید؟ آیا امت اقدامی خواهد کرد؟ آیا مردم قدس را تنها خواهید گذاشت تا از مسجد مبارک الاقصی که متعلق به این امت است، دفاع کنند؟
در روزهای گذشته علاوه بر اینکه هزاران شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی یورش بردند، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز به مسجدالاقصی یورش برد و آن را مورد هتاکی قرار داد.