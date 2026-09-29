تداوم حملات ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان/ انفجار مهیب در «زوطر شرقی»

ارتش رژیم صهیونیستی با تداوم نقض آتش‌بس، روز سه‌شنبه نیز به حملات و ویرانگری خود در جنوب لبنان ادامه داد.

جوان آنلاین: اقدامات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد و منابع خبری از انفجار بزرگی در شهرک «زوطر شرقی» خبر دادند که صدای مهیب آن در سراسر منطقه «نبطیه» در جنوب لبنان شنیده شد.

از سوی دیگر، اشغالگران اقدام به شلیک مُنوّر بر فراز شهرک «المنصوری» در منطقه «صور» در جنوب لبنان کردند. همزمان، منابع لبنانی از پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز منطقه «البقاع» در ارتفاع متوسط خبر دادند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز منطقه واقع میان شهرک‌های «نبطیه الفوقا» و «مفدون» را گلوله باران کرد. ارتش اشغالگر همچنین در حملات خود موجب انفجار بزرگی در شهرک «عیترون» در بنت جبیل در جنوب لبنان شد. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی بیش از ۹ گلوله توپ به سمت شهرک المنصوری در جنوب لبنان شلیک کرد که به تخریب تعدادی از منازل منجر شد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.