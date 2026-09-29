سخنگوی الزیدی: خروج نیروهای آمریکایی طبق جدول زمانی مورد توافق تکمیل خواهد شد

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین المللی در 30 سپتامبر جاری(هشتم مهر) روند خروج خود از عراق را تکمیل خواهند کرد، بر نبود پایگاه نظامی خارجی در اراضی عراق تاکید کرد.

جوان آنلاین: «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در روز 30 سپتامبر جاری به طور کامل به پایان خواهد رسید.

النعمان گفت: نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین المللی در این روز روند خروج خود از عراق را تکمیل خواهند کرد.

او همچنین بر نبود هیچ نیروی نظامی یا پایگاه نظامی خارجی در اراضی عراق تاکید کرد.

النعمان بیان کرد که خروج نیروهای آمریکایی طبق جدول زمانی مورد توافق تکمیل خواهد شد و نیروهای ائتلاف بین المللی نیز در همین چارچوب زمانی از عراق خارج خواهند شد.

وی تصریح کرد: اوضاع امنیتی ما خوب است و بر تمام اراضی عراق کنترل داریم. هیچ نگرانی درباره امنیت کشور وجود ندارد و نیروهای ما در سراسر اراضی عراق مستقر هستند. روابط ما با ائتلاف بین المللی نیز به یک شراکت دوجانبه متفاوت تبدیل خواهد شد.

علی الزیدی نخست‌وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که موعد پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق که برای ۳۰ سپتامبر تعیین شده، زمانی قطعی و غیرقابل بازگشت است.

در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۶ مهر ۱۴۰۳)، بغداد و واشنگتن از دستیابی به توافقی پیرامون طرحی دو مرحله‌ای برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق خبر داده بودند.

قرار بود فاز نخست تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴) تکمیل شود و شامل پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف از جمله خروج نیروها، تحویل پایگاه‌ها و انتقال به مرحله شراکت امنیتی دوجانبه باشد. فاز دوم نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) امتداد می‌یابد.