وزیر امور خارجه سودان در اظهاراتی تأکید کرد که دستیابی به یک صلح فراگیر و عادلانه در این کشور، بدون پایان دادن به دخالت‌های خارجی در امور داخلی سودان غیرممکن است.

جوان آنلاین: «محی الدین سالم» وزیر خارجه سودان در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن تبیین نقشه راه برای عبور از بحران فعلی، بر ضرورت توقف فوری مداخلات خارجی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، خواستار انحلال فوری آنچه «شبه‌نظامیان تروریستی» خواند، شد.

وزیر خارجه سودان همچنین توقف حملات این گروه به غیرنظامیان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی و عمومی کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازگشت ثبات و امنیت به سودان دانست.

به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمدند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کردند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل کرد