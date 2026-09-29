کد خبر: 1381974
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت تصاویر ماهواره‌ای از تخریب مافوق تصور در غزه

غ تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های تهیه شده از غزه، تخریب مافوق تصور محلات این منطقه جنگ زده را نشان می‌دهد که با وجود اجرای آتش بس آمریکایی، همچنان روند تخریب زیرساخت‌ها در آن ادامه دارد. 

جوان آنلاین: پیامدهای نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، از تخریب‌های ناشی از حملات نظامی فراتر رفته است؛ چرا که تصاویر ماهواره‌ای از واقعیت جدیدی پرده برمی‌دارند که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، بر روی زمین در حال شکل‌گیری است.

اطلاعات موجود از نوار غزه، به جای عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیل به خطوط توافق شده و برقراری ترتیبات آتش بس، از گسترش تدریجی مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی حکایت دارد. این وضعیت همزمان با ادامه تخریب ساختمان‌ها و محدود کردن تردد ساکنان رخ می‌دهد و بازسازی منطقه بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.

بر اساس تحلیل روزنامه «نیویورک تایمز» از تصاویر ماهواره‌ای، رژیم صهیونیستی مواضع خود را در داخل غزه تقویت کرده، ۱۲ پایگاه نظامی ایجاد کرده و خاکریزهای دفاعی و بتنی خود را به مناطقی فراتر از خط عقب نشینی توافق‌شده گسترش داده است. این روزنامه اشاره می‌کند که تل آویو پس از آتش‌بس، کنترل حدود ۵۳ درصد از نوار غزه را به دست گرفت، البته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ماه مه گذشته اعلام کرد که این میزان کنترل به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

نقض متن توافق

نیویورک تایمز می‌گوید نیروهای صهیونیستی «منطقه نارنجی» را ایجاد کرده و محدودیت‌های شدیدی برای تردد در آن اعمال کرده‌اند؛ آن‌ها همچنین خاکریزهای جدیدی ساخته‌اند که طول برخی از آن‌ها به حدود یک مایل تا داخل اراضی پس از خط عقب نشینی رسیده است. در منطقه جنوبی نزدیکی خان‌یونس، این روزنامه ۶ پایگاه نظامی را رصد کرده است که پس از آتش‌بس ساخته شده‌اند و برخی از آن‌ها بر روی ویرانه‌های خانه‌ها و روستاهای تخریب‌شده در جریان جنگ بنا شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، تحولات مذکور واقعیت جدیدی را تثبیت می‌کند که غزه را به دو بخش تقسیم می‌کند: منطقه‌ای تحت کنترل اسرائیل و منطقه‌ای کوچک‌تر که بیشتر جمعیت حدوداً دو میلیون نفری نوار غزه در آن زندگی می‌کنند. نیویورک تایمز می‌افزاید که هزاران ساختمان در منطقه تحت کنترل رژیم صهیونیستی تخریب شده‌اند، در حالی که اکثر فلسطینی‌ها در یک نوار ساحلی بسیار متراکم زندگی می‌کنند که با کمبود شدید مسکن و خدمات مواجه است.

تصاویری که حجم ویرانی ها را نشان می‌دهند

در همین راستا، نشریه «نیوزویک» اعلام کرد که به‌روزرسانی تصاویر «گوگل ارث» از غزه، آثار جنایات رژیم صهیونیستی بر محله‌ها و شهرها را با وضوح بسیار بالا نشان می‌دهد. این نشریه به داده‌های مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل استناد کرده که نشان می‌دهد ۸۲ درصد از ساختمان‌های نوار غزه (یعنی حدود ۲۰۰ هزار ساختمان) آسیب دیده‌اند و حدود دو سوم این ساختمان‌ها کاملاً ویران شده‌اند. همچنین تصاویر، مناطق وسیعی در رفح را نشان می‌دهند که ردیف‌های خانه‌ها در آن‌ها از بین رفته و چهره اطراف بیمارستان «الشفاء» نیز به طور بنیادین تغییر کرده است.

نیوزویک اشاره کرد که تصاویر جدیدی که در سال جاری گرفته یا منتشر شده‌اند، محله‌های مسکونی را نشان می‌دهند که به تلی از آوار تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که تحلیلگران و مقامات اروپایی را واداشته تا درباره حجم ویرانی‌های این منطقه هشدار دهند. این نشریه همچنین به گزارش سازمان ملل اشاره کرد که حدود ۱.۹ میلیون نفر در داخل غزه آواره شده‌اند و بیش از ۶۰ درصد از ساکنان، خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

شکست آمریکا در اجرای آتش‌بسِ

نیویورک تایمز توضیح می‌دهد که آتش‌بسی که با میانجی‌گری واشنگتن در اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، قرار بود راه را برای گام‌های بعدی، از جمله عقب‌نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی و خلع سلاح جنبش حماس، باز کند. اما مذاکرات با مخالفت بنیامین نتانیاهو با عقب‌نشینی از غزه به بن‌بست خورد.

مقامات فلسطینی و سازمان‌های بشردوستانه معتقدند تداوم محدودیت‌ها و تخریب‌ها، بازسازی منطقه را دشوارتر می‌کند. این روزنامه به نقل از مدیر سازمان حقوق بشری اسرائیلی «گیشا» نسبت به تراکم جمعیت بسیار بالا، گسترش بیماری‌ها و همچنین از دست رفتن اکثر زمین‌های کشاورزی در دسترس فلسطینیان هشدار داد.

ادامه تخریب ها پس از آتش بس

تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان می‌دهد که عملیات تخریب پس از آتش‌بس نیز ادامه یافته است؛ نیویورک تایمز تخریب بیش از ۱۰۰ ساختمان را در جنوب دیرالبلح بین اواخر اوت و اوایل سپتامبر رصد کرده است. اسرائیل مدعی شده که این عملیات با هدف جلوگیری از تهدیدات و از هم گسستن ساختار نظامی انجام شده است.

طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمان آغاز آتش‌بس، ۱۹۶ فلسطینی (از جمله ۱۸ زن و ۴۳ کودک) در نزدیکی خط عقب نشینی به شهادت رسیده‌اند. تل آویو مدعی است نیروهایش به سمت شبه‌نظامیانی که به خط نزدیک شده‌اند شلیک کرده‌اند، اما سازمان ملل اشاره می‌کند که بسیاری از کشته‌شدگان، غیرنظامی بوده‌اند.

برچسب ها: ماهواره ای ، غزه ، جنگ غزه
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