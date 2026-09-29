کد خبر: 1381973
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

عراق: برقراری پروازهای ایرانی به نجف یک ماهه است 

عراق منابع عراقی اعلام کردند که تعلیق توقف پروازهای ایرانی به نجف اشرف، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به مدت یک ماه خواهد بود و البته احتمال معافیت برای زمان‌های طولانی‌تر وجود دارد. 

جوان آنلاین: هواپیمایی عراق شب گذشته ازسرگیری پروازهای خود به فرودگاه‌های ایران از طریق فرودگاه نجف را رسانه‌ای کرد. پیش‌تر یک منبع آگاه اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی اعطای معافیت محدود از برنامه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران است تا امکان انجام پرواز برای مسلمانان شیعه جهت زیارت‌های مذهبی میان ایران و عراق فراهم شود.

این منبع که در این مذاکرات مشارکت دارد، اشاره کرد که این معافیت از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به هواپیمایی عراق اجازه می‌دهد تا به مدت یک ماه پروازهایی را از مبدأ و به مقصد شهر نجف انجام دهد، با این احتمال که در آینده معافیت طولانی‌تری تصویب شود.

پیش از این، یاسر عبدالزهراء حجاج سفیر عراق در ایران، گفته بود که فرودگاه نجف، چند روز پس از اعلام تعطیلی آن به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا علیه تهران، ظرف ۲۴ ساعت درهای خود را به روی پروازهای ایرانی باز خواهد کرد.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از سفیر نوشت که دولت عراق و بویژه آقای علی الزیدی نخست وزیر، در حال انجام تلاش‌های مستمر برای ازسرگیری پروازهای هوایی میان دو کشور همسایه، عراق و ایران است.

وی افزود که هیچ تصمیمی از سوی دولت برای توقف پروازها با ایران اتخاذ نشده، بلکه شرکت‌های خدمات زمینی خارجی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، از ارائه خدمات خودداری کرده‌اند.

اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و اعمال محدودیت بر پروازهای ایران به برخی کشورها، روند توقف و اختلال در پروازهای خارجی ایران طی روزهای اخیر را داده است. این موضوع به‌ ویژه در پروازهای ایران به کشورهای همسایه و منطقه نمود بیشتری داشته است.

در روزهای اخیر، محدودیت و لغو پروازهای ایران به مقاصدی از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عمان، امارات متحده عربی و عراق، توجه‌ها را به پیامدهای تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران جلب کرده است. پس از اعمال این تحریم‌ها مردم و گروه‌های سیاسی عراق اعتراضات گسترده‌ای را علیه تصمیم دولت این کشور مبنی بر تسلیم شدن در برابر فشارها و محدودیت‌های دولت آمریکا انجام دادند.

برچسب ها: عراق ، نجف ، پرواز
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