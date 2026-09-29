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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
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آغاز طرح «تورم صفر» در تهران؛ تثبیت ۶ماهه قیمت ۱۲ کالای اساسی

ق شهردار تهران از آغاز طرح «تورم صفر» برای ۱۲ قلم کالای اساسی خبر داد و گفت: قیمت این کالاها به مدت شش ماه ثابت می‌ماند.

جوان آنلاین: بازدید علیرضا زاکانی، شهردارتهران از میدان میوه و تره‌بار صادقیه و اعلام جزییات طرح تورم صفر صبح امروز سه‌شنبه ۷مهر ماه ۱۴۰۵ انجام گرفت.

شهردار تهران، با تشریح جزئیات طرح جامع مدیریت شهری در حوزه معیشت شهروندان گفت: تلاش ما این است که مشکلات مردم را گام‌به‌گام حل کنیم و به سمت ایجاد رفاه، آسایش، شرایط مناسب برای زندگی در پایتخت و در نهایت ارزان‌سازی زندگی در تهران حرکت کنیم.

وی افزود: در همین راستا، یک طرح جامع در حوزه معیشت دنبال شده که چند بخش دارد و نخستین بخش آن، اجرای طرح «تورم صفر» برای کالاهای اساسی سبد خانوار است.

زاکانی ادامه داد: در مرحله نخست، این طرح با ۱۲ قلم کالا آغاز می‌شود و قیمت این اقلام به مدت شش ماه ثابت خواهد ماند. این ۱۲ قلم شامل برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن و سایر اقلام تعیین‌شده در بسته معیشتی است.

شهردار تهران با بیان اینکه عرضه این اقلام از امروز آغاز شده است، گفت: این کالاها از امروز به‌صورت حضوری در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از شنبه نیز در ۱۸ فروشگاه شهروند عرضه خواهد شد.

وی افزود: همه شهروندان تهرانی می‌توانند از طریق سامانه «شهرزاد» به‌صورت غیرحضوری نیز این اقلام را خریداری و درب منزل دریافت کنند و در کنار آن، امکان خرید حضوری از مراکز تعیین‌شده نیز وجود دارد.

زاکانی اظهار کرد: بسته نخست که همان طرح «تورم صفر» است، در آبان‌ماه از ۱۲ قلم به ۱۵ قلم افزایش پیدا می‌کند و سه قلم مرغ، رب و پنیر نیز به آن اضافه خواهد شد تا سبد کامل‌تری از کالاهای مورد نیاز خانوار در اختیار مردم قرار گیرد.

تعیین سهم هر خانوار بر اساس تعداد اعضا

شهردار تهران درباره میزان خرید هر خانوار گفت: برای هر قلم کالا متناسب با بعد خانوار سهم مشخصی تعیین شده است؛ برای نمونه، هر فرد می‌تواند ماهانه دو کیلوگرم برنج با قیمت ثابت خریداری کند و خانوار می‌تواند از میان سه نوع برنج عرضه‌شده، نوع مورد نیاز خود را انتخاب کند.

وی ادامه داد: در مورد گوشت نیز برای هر فرد نیم کیلوگرم در نظر گرفته شده است و خانوار می‌تواند انتخاب کند که گوشت گوسفندی یا گوساله خریداری کند و تنوع محصول نیز در این بخش وجود دارد.

زاکانی افزود: در مورد روغن نیز برای هر فرد ۴۰۰ گرم در ماه سهم مشخص شده است و این اقلام با قیمت ثابت در اختیار خانوار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه همه این فرآیند در سامانه شهرزاد قابل مدیریت است، گفت: زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم شده و از ظرفیت مجموعه‌هایی که امکان انتقال کالا و تحویل درب منزل را دارند استفاده می‌کنیم تا شهروندان بتوانند علاوه بر مراجعه حضوری، کالاهای خود را به‌صورت غیرحضوری نیز دریافت کنند.

شهردار تهران تأکید کرد: امکان خرید این ۱۲ قلم و پس از آن ۱۵ قلم، هم به‌صورت حضوری در مراکز تعیین‌شده و هم به‌صورت غیرحضوری و تحویل درب منزل فراهم خواهد بود.

افزایش تعداد مراکز عرضه

زاکانی درباره توسعه مراکز عرضه این طرح نیز گفت: در آبان‌ماه تعداد میادین میوه و تره‌بار افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مراکز عرضه از ۱۰۸ میدان به بیش از ۲۰۰ میدان خواهد رسید و فعالیت شهروند نیز در این حوزه توسعه پیدا می‌کند.

وی درباره محدودیت خرید نیز اظهار کرد: میزان خرید هر خانوار بر اساس کد ملی و زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور تعیین می‌شود و سهم هر خانوار بر مبنای تعداد اعضای آن مشخص خواهد شد.

شهردار تهران افزود: جمعیت حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری تهران می‌توانند متناسب با بعد خانوار خود از این ظرفیت استفاده کنند و امیدواریم تجربه‌ای که در تهران در حال اجراست، در ادامه به کل کشور نیز توسعه پیدا کند.

حذف واسطه‌ها و استفاده از ظرفیت مدیریت شهری

زاکانی با تأکید بر اینکه در این طرح واسطه‌ها نقشی نخواهند داشت، گفت: اساساً خود مجموعه مدیریت شهری این کار را پیش می‌برد و از ظرفیت‌های قانونی موجود و همچنین همکاری دولت استفاده می‌کند تا مسیر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و اجرای طرح تورم صفر دنبال شود.

وی این اقدام را پاسخی به شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: کشور ما وارد یک جنگ اقتصادی گسترده شده است و کاری که امروز انجام می‌دهیم، تلاشی برای کاهش اثرات این جنگ اقتصادی بر زندگی مردم است.

کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا در شهروند

شهردار تهران در تشریح دومین بخش طرح جامع معیشتی گفت: محور دوم این طرح از طریق فروشگاه‌های شهروند دنبال می‌شود و علاوه بر عرضه اقلام مشمول تورم صفر، از شنبه سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالای عرضه‌شده در شهروند ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

وی توضیح داد: سود بازرگانی کالاها متفاوت است و از حدود ۳ درصد تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد متغیر است، اما در این طرح ۵۰ درصد سود بازرگانی هر کالا به خریدار بازگردانده خواهد شد.

شهردار تهران با اشاره به نحوه اجرای این بخش گفت: بازگشت این مبلغ از طریق خرید آنلاین انجام می‌شود و مبلغ مربوط به ۵۰ درصد سود بازرگانی به کیف پول شهروند بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: این بخش از طرح محدودیت مربوط به کد ملی و سهمیه خانوار ندارد و همه شهروندان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

خرید مستقیم از تولیدکننده و حذف واسطه‌ها

زاکانی سومین محور طرح را حذف واسطه‌ها و حرکت به سمت خرید مستقیم و قراردادی از تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: امروز اقلام عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار به‌طور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شوند.

وی افزود: تلاش ما این است که با حذف واسطه‌ها، خرید قراردادی، سلف‌خری و مشارکت در تولید، این فاصله قیمتی را بیش از پیش افزایش دهیم و قیمت کالاها را باز هم کاهش دهیم.

شهردار تهران ادامه داد: در این بخش، شهروند نیز برای برخی اقلام به سمت سلف‌خری و خرید قراردادی حرکت می‌کند تا با حذف واسطه‌ها بتواند قیمت کالاها را بیش از وضعیت فعلی کاهش دهد.

زاکانی چهارمین محور این طرح را ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا در هفت منطقه تهران اعلام کرد و گفت: از هفته آینده در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ مکان‌هایی برای عرضه مستقیم کالا تجهیز خواهد شد.

وی افزود: در این مراکز، تولیدکنندگان سراسر کشور می‌توانند بدون واسطه محصولات خود را مستقیماً در اختیار مردم تهران قرار دهند.

شهردار تهران با اشاره به نقش سازمان مشاغل و اصناف در اجرای این بخش اظهار کرد: در این زمینه از ظرفیت تعاونی‌ها و تولیدکنندگان استفاده شده و تفاهم‌نامه‌هایی با آنها منعقد شده و بخشی دیگر نیز در حال انعقاد است و مکان‌های پیش‌بینی‌شده نیز در حال تجهیز هستند.

زاکانی تأکید کرد: این بخش از طرح امکان جدیدی را فراهم می‌کند تا دیگر واسطه‌ای میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود نداشته باشد و خود تولیدکننده مستقیماً کالاهای خود را در اختیار مردم تهران و حتی مسافرانی که در پایتخت حضور دارند قرار دهد.

وی با جمع‌بندی چهار محور طرح گفت: بخش نخست، «تورم صفر» برای ۱۲ قلم کالا است که مبتنی بر بعد خانوار در اختیار خانواده‌های تهرانی قرار می‌گیرد؛ این کالاها از امروز در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و از شنبه در ۱۸ فروشگاه شهروند عرضه می‌شوند و در آبان‌ماه نیز تعداد اقلام از ۱۲ به ۱۵ قلم افزایش خواهد یافت.

شهردار تهران افزود: بخش دوم، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی شهروند برای بیش از ۱۸ هزار قلم کالا است که برای عموم مردم و بدون محدودیت خرید اجرا می‌شود.

زاکانی ادامه داد: بخش سوم، خرید قراردادی، سلف‌خری و حذف واسطه‌هاست که با اجرای آن تلاش می‌کنیم قیمت کالاهای عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند بیش از وضعیت فعلی کاهش پیدا کند.

وی گفت: بخش چهارم نیز عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان در هفت منطقه تهران است که از هفته آینده آغاز می‌شود و در ادامه قابلیت توسعه به مناطق دیگر را نیز خواهد داشت.

تثبیت قیمت روغن و شکر و کاهش ۵ تا ۵۰ درصدی قیمت سایر اقلام

زاکانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی طرح، تأمین نیازهای اساسی خانوار است، اظهار کرد: قیمت روغن و شکر در نرخ مصوب فعلی به مدت شش ماه ثابت خواهد ماند و حتی اگر نرخ‌ها در بازار تغییر کند، قیمت این اقلام در طرح تورم صفر تغییر نخواهد کرد.

وی افزود: قیمت سایر اقلام نیز در زمان آغاز طرح، بین ۵ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار خواهد بود و این قیمت برای دوره تعیین‌شده ثابت می‌ماند.

شهردار تهران درباره تأمین مالی طرح نیز گفت: تأمین مالی این اقدام از طریق ظرفیت مدیریت شهری و همکاری نظام بانکی دنبال می‌شود و بانک شهر و بانک ملت در این زمینه مشارکت دارند.

زاکانی افزود: در حال پیگیری هستیم تا از ظرفیت سایر بانک‌ها نیز استفاده کنیم و بتوانیم منابع لازم برای استمرار این طرح را تأمین کنیم.

وی درباره سازوکار نظارت بر نحوه اجرای طرح گفت: نیاز شهر تهران مبنای اجرای این طرح قرار گرفته و برای هر یک از خانوارهایی که از طرح استفاده می‌کنند، در بستر سامانه شهرزاد چارچوب مشخصی تعریف شده است.

شهردار تهران ادامه داد: میزان کالایی که خریداری می‌شود، میزان کالایی که به غرفه‌ها و مراکز عرضه تحویل داده می‌شود و میزان خرید مردم، چه به‌صورت حضوری و چه غیرحضوری، قابل ثبت و رصد است.

زاکانی ادامه داد: این اقدام برای عموم مردم انجام می‌شود و محدودیت خرید ندارد؛ یعنی هر شهروندی می‌تواند به فروشگاه شهروند مراجعه کرده و هر میزان که نیاز دارد خرید کند و ۵۰ درصد سود بازرگانی کالاهای خریداری‌شده به کیف پول وی بازگردانده می‌شود.

برچسب ها: زاکانی ، شهرداری تهران ، تورم
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