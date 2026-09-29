جوان آنلاین: سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در یادداشتی به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، نوشت: هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، فرصتی است برای پاسداشت تلاش‌های ایثارگرانه مردانی که با اتکا به دانش تخصصی، آمادگی عملیاتی، شجاعت و روحیه مسئولیت‌پذیری، در دشوارترین شرایط و در متن مخاطرات، برای نجات جان انسان‌ها وارد میدان می‌شوند.

در منظومه مدیریت حوادث، به‌ویژه در سوانح ترافیکی، مأموریت پلیس راهور و سازمان‌های آتش‌نشانی در نقاط مهمی با یکدیگر پیوند می‌خورد؛ پیوندی که نتیجه آن، شکل‌گیری یک زنجیره عملیاتی منسجم برای مدیریت صحنه، کنترل مخاطرات، امدادرسانی و نجات جان آسیب‌دیدگان است.

در بسیاری از حوادث رانندگی، دقایق نخست پس از وقوع حادثه، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان مصدومان و جلوگیری از تشدید پیامدهای حادثه دارد. در چنین شرایطی، حضور هم‌زمان و هماهنگ عوامل پلیس راهور و آتش‌نشانی، از ایمن‌سازی صحنه و مدیریت مخاطرات ثانویه گرفته تا عملیات تخصصی امداد و نجات، رهاسازی سرنشینان محبوس در خودرو و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انتقال ایمن مصدومان، بخشی از یک فرآیند واحد و به‌هم‌پیوسته است.

از این منظر، همکاری میان پلیس راهور و آتش‌نشانی صرفاً به حضور مشترک در صحنه حوادث محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشینی و حین مأموریت، از تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های عملیاتی تا شناخت ظرفیت‌ها، تقسیم کار مؤثر، تسریع در رسیدن نیروهای امدادی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در صحنه را دربرمی‌گیرد.

تجربه حضور و همکاری مشترک دستگاه‌های عملیاتی در طرح‌های مختلف ترافیکی جاده‌ای، درون‌شهری و برون‌شهری، همچنین مواجهه با سوانح رانندگی و حوادث غیرمترقبه، نشان داده است که هر اندازه هماهنگی میان نیروهای حاضر در صحنه از انسجام و سرعت عمل بیشتری برخوردار باشد، امکان مدیریت مؤثرتر حادثه، کاهش مخاطرات ثانویه و تسریع در فرآیند امداد و نجات نیز افزایش خواهد یافت.

آتش‌نشانان در صحنه‌های حادثه، به‌ویژه در سوانح ترافیکی، با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای، مأموریت دشوار نجات و رهاسازی آسیب‌دیدگان را در شرایطی دنبال می‌کنند که گاه هر لحظه آن با مخاطرات جدی همراه است. این مأموریت ارزشمند، در کنار وظایف پلیس راهور در مدیریت ترافیک، کنترل و ایمن‌سازی صحنه، پیشگیری از بروز حوادث ثانویه و صیانت از جان و سلامت شهروندان، مجموعه‌ای هماهنگ و مکمل را در مدیریت صحنه حادثه شکل می‌دهد.

بی‌تردید ارتقای سطح این همکاری‌ها، نیازمند استمرار ارتباطات عملیاتی، تقویت هماهنگی‌های میدانی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی مشترک و بهره‌گیری از تجربیات حاصل از مأموریت‌های گذشته است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش سرعت واکنش، ارتقای ایمنی صحنه و اثربخشی بیشتر عملیات امداد و نجات منجر شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و ادای احترام به خانواده‌های معظم آنان، فرارسیدن هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی را به تمامی آتش‌نشانان سرافراز کشور عزیزمان، تبریک عرض می‌نمایم و بر استمرار، تعمیق و ارتقای همکاری‌های تخصصی و عملیاتی میان پلیس راهور و مجموعه آتش‌نشانی، با هدف ارتقای ایمنی صحنه‌های حادثه، تسریع در فرآیند امداد و نجات، کاهش تبعات سوانح و صیانت از جان شهروندان تأکید دارم.