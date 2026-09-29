یک مقام مسئول هواشناسی گفت: بارش‌های پاییزی و کاهش نسبی دما از امروز در نیمه شمالی آغاز می‌شود و بارندگی در شمال غرب، سواحل خزر و شمال شرق تا شنبه همراه با رگبار و رعدوبرق ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: طی امروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) و فردا (چهارشنبه، ۸ مهر) در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر و گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه (۹ مهر) در مناطقی از غرب، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و ارتفاعات البرز غربی، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد روز جمعه (۱۰ مهر) نیز بارندگی در مناطقی از غرب، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، ارتفاعات البرز غربی، گیلان و مازندران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: روز شنبه (۱۱ مهر) بارش در شمال غرب، سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال شرق کشور ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

ضیائیان ادامه داد: طی پنج روز آینده در غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش وزش باد و گاهی خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۷ مهر) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و گاهی افزایش ابر و افزایش وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: حداقل دمای تهران امروز ۲۲ درجه و حداکثر دمای آن ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.