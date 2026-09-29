جوان آنلاین: «سیدعلی کاظمی» سخنگوی قوه قضائیه در جریان بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن ادای احترام به شهدای والامقام، ایثارگران سرافراز، جانبازان صبور کشور و امام شهدا و امام شهید و با آرزوی طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری با بیان اینکه دفاع مقدس صرفاً یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه میراثی گرانبها و گنجینهای از ارزشها، انسانیت و مقاومت است اظهار داشت: برخلاف بسیاری از دفاع کشورها که در قالب ناسیونالیستی و میهنی صورت میگیرد، در دفاع مقدس هشت ساله یک الگوی مکتبی در دفاع از کشور شکل گرفت. این الگوی مکتبی امروز به الگویی برای بسیاری از کشورهای مسلمان تبدیل شده است؛ الگویی که در آن کارآمدی حکومت دینی در دفاع از یک کشور کاملاً خود را نشان میدهد.
به گزارش دفاع پرس، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سه ویژگی شاخص دفاع مقدس تأکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس، یک وجب از خاک کشور ما در اختیار هیچ بیگانهای قرار نگرفت و در دو جنگ اخیر نیز به همین شکل از کشور دفاع شد؛ لذا این الگو کارآمدی خود را به اثبات رساند.
کاظمی دومین ویژگی دفاع مقدس را الگوی جنگ نامتقارن دانست و گفت: در آن دوران، کشوری که تازه انقلاب کرده بود و هنوز ساختارهای رسمی آن شکل نگرفته بود، با محدودیتهای داخلی و تحریمهای بیرونی مواجه بود، اما در برابر کشوری که تا بن دندان مسلح شده بود، ایستاد و نشان داد که قدرت اراده و باور، فراتر از تسلیحات و استعدادهای تسلیحاتی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنگهای اخیر، بهویژه جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: در این جنگ با دشمنی متفاوت مواجه بودیم؛ دشمنی که از حیث نظامی جزو بالاترین قدرتهای نظامی دنیا است و از حیث اقتصادی از توان قابل توجهی برخوردار است. با این حال، الگوی دفاع نامتقارن باعث شد ما دست بالا را در این جنگ داشته باشیم و با وجود تحریمها و محدودیتهای فراوان، بسیار قدرتمندانه و عزتمندانه در برابر دشمنی که اصل خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به میدان آورده بود، ایستادیم و انشاءالله با یاری حق با پیروزی کامل از این جنگ خارج خواهیم شد.
کاظمی سومین مسئله را تبدیل جنگ تحمیلی به یک رزمایش نظامی برای چنین جنگهایی و یک پردازش روحی برای ملت دانست و گفت: در آن میدان، انسانهای بزرگی پرورش پیدا کردند. ما با تکیه بر این انسانهای بزرگ، تجارب گرانسنگ و ظرفیتهای جدیدی که در کشور پدید آمد، توانستیم الگوی بسیار کارآمدی در حوزه دفاع از کشور داشته باشیم. تکثیر و تعمیق جنگ تحمیلی هشت ساله در دو جنگ تحمیلی اخیر، موضوعی است که باید به شدت مورد توجه باشد.
وی با اشاره به پویش «جانفدا» گفت: بسیاری از ایرانیان باشرف که کشور و آزادگی خود را دوست دارند، در این پویش ثبتنام و اعلام کردند که حاضرمد جان خود را برای کشور فدا کنند. این یکی از جلوههای ارزشهای دفاع مقدس بود که در میدان دیگری بازتولید شد. در چند هزار میدان فعال، هیچ الگویی در دنیا وجود ندارد که این همه انسان مخلص با کمترین ظرفیتها بیایند و اراده ملی خود را نشان دهند. آنچه امام فرمودند که «الله اکبر پیروز است» و «خون بر شمشیر پیروز است»، در جامعه و میدانها تبلور پیدا کرد و معجزه ملت حاصل شد.
جنگ در میدانهای رسانهای، اقتصادی و حقوقی
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه امروز جنگ به عرصههای دیگری نیز کشیده شده است، تصریح کرد: جنگ در حوزههای رسانهای، اقتصادی، تبلیغاتی، حقوقی و قضایی بهطور کامل گسترش یافته و فضای جدیدی را شکل داده است. جنگ نظامی صرفاً یکی از روشهای تهاجم به کشور ما بوده، اما شیوههای دیگری نیز وجود دارد که محدود به جنگ کلاسیک و دوران مخاصمهای مسلحانه نیست. جنگ نظامی مدت زمان مشخصی دارد، اما جنگهای اقتصادی، تبلیغاتی و رسانهای سالهاست آغاز شده و آثار و تأثیرات آنها بهمراتب گستردهتر است. دشمن نیز از ابزارهای دیپلماسی، اقتصاد و رسانه بهشدت بهره میبرد.
وی در همین زمینه، اهمیت رسانه را بیش از گذشته دانست و گفت: گاهی رسانه روایتگر دفاع مقدس است و گاهی خود، سرباز و سردار دفاع مقدس محسوب میشود. رسانههای ما علاوه بر روایتگری رشادتها و ارزشهای دفاع مقدس، باید این ارزشها را با پرسشها و نیازهای امروز، بهویژه پرسشهای ذهنی نسل جدید، پیوند دهند. همچنین باید از رویکردهای شعاری پرهیز کرده، با ذهن جوانان ارتباطی واقعی برقرار کنند، خود به مستندسازی و روایتگری بپردازند و بازنمایی تصویری دقیق و صحیحی ارائه دهند.
کاظمی افزود: همانگونه که رزمندگان از مرزهای جغرافیایی کشور صیانت میکنند، اهالی رسانه نیز باید حریم حقیقت را حفظ کنند و فعالان حقوقی و قضات، پاسدار حریم حق باشند. امروز میدانهای راهبردی در اذهان مردم گشوده شده و سالهاست تلاش میشود ذهن مردم و جوانان مسموم شود، اما الحمدلله در این جنگ نیز تیر دشمن به سنگ خورد و حجم افرادی که در پویش «جانفدا» شرکت کردند و در کنار دولت، ملت و حاکمیت ایستادند، نشان داد که ایرانیان آزاده، دل در گرو عزت و آزادگی کشور دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وظیفه سنگین این قوه گفت: مطالبات مردم عزیز و مطالبات رهبری فرزانه انقلاب از قوه قضائیه در حوزه خونخواهی شهدای عزیز و حقخواهی و دادخواهی ملت، از جمله موضوعاتی است که قوه قضائیه بهجد پیگیری میکند.
وی افزود: پروندههای متعددی برای مرتکبان تشکیل شده و پروندههای حقوقی و کیفری و خسارتهای متعدد، اعم از مادی، معنوی و تنبیهی، در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در زمینه عدالتخواهی بینالمللی اقدامات متنوعی انجام شده است، ادامه داد: عناوین مجرمانه مختلفی نیز در دادگاهها در حال رسیدگی است و این رسیدگیها کاملاً منطبق با قانون و آیین دادرسی انجام میشود.
وی تأکید کرد: همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا دشمن را در همه جبههها شکست دهیم و اجازه ندهیم احساس کند در برخی جبههها توانسته خسارتی به کشور ما تحمیل کند. ما این تجربه را در جنگ هشتساله نیز داشتیم؛ دشمن با بهانهتراشی و تصویرسازی تلاش کرد حمله به ایران را مشروع جلوه دهد، اما صبوری ملت ایران و اقدامات مؤثر، دشمن را به نقطه اشباع رساند و در نهایت قطعنامه صادر و دولت متجاوز مشخص شد. در این جنگ نیز همین اتفاق خواهد افتاد و دشمن در حوزههای رسانهای، حقوقی، اقتصادی، دیپلماسی و نظامی شکست خواهد خورد و ملت ایران سرافراز از این میدان بیرون خواهد آمد.
آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی و شهید نیلفروشان
کاظمی درباره پیگیریهای بینالمللی و پروندههای مرتبط با شهید سلیمانی و سردار نیلفروشان گفت: قوه قضائیه پروندههای متعددی را در حوزههای مختلف تشکیل داده است؛ هم درباره اقدامات تروریستی علیه فرماندهان شهید، دانشمندان شهید و برخی از افراد مظلوم ملت و هم درباره جنگ تحمیلی اول و جنگ تحمیلی دوم. تعداد پروندهها و شاکیان در این زمینه قابل توجه است.
وی درباره پرونده شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: پرونده حقوقی در دادگستری تهران تشکیل شد که سه هزار و ۳۱۷ نفر شاکی داشت. رأی این پرونده دو سال و نیم پیش صادر شد و بر اساس آن، سردمداران دولت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شدند. این پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده و در حال پیگیری است.
کاظمی افزود: در حوزه کیفری نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است. همچنین در بخش جزایی، ۷۳ نفر تحت تعقیب قرار دارند. بنابراین، موضوع هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری با جدیت دنبال میشود تا انشاءالله به نتیجه برسد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده شهید نیلفروشان گفت: پرونده کیفری این شهید تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و به محض دستیابی به نتایج جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: درباره سایر پروندهها، از جمله پرونده شهدای میناب و منافقین نیز در نشستهای پیشین اطلاعرسانی شده و جزئیات آن در رسانهها منتشر شده است. در تمامی این موارد، پروندهها تشکیل شده، مستندسازیها صورت گرفته و رسیدگیها بهصورت قاطع، قانونی، دقیق و در عین حال سریع در حال انجام است.
کاظمی با اطمینانبخشی به ملت ایران درباره روند پیگیری این پروندهها تصریح کرد: قوه قضائیه در رسیدگی به این پروندهها به هیچ وجه لحظهای کوتاهی نخواهد کرد، با دقت و جدیت آنها را دنبال میکند و انشاءالله احکام مربوطه نیز اجرا خواهد شد.
تربیت قاضی و تخصصیسازی رسیدگیها
کاظمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت تخصصیسازی رسیدگیها گفت: یکی از اقدامات مهمی که در اسناد تحول و راهبردهای قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته، این است که نگاه تخصصی باید از ابتدای دوره تحصیل قضات شکل بگیرد.
وی افزود: قضاتی که در دادگستری مشغول به کار میشوند، معمولاً دوران تحصیل خود را در مراکز مختلف و نزد استادان گوناگون سپری میکنند و این شیوه آموزش در نوع قضاوت آنان تأثیرگذار است. از همین رو، یکی از آسیبشناسیهای انجامشده نشان داد که باید مجرای واحدی برای ورود قضات به عرصه قضاوت وجود داشته باشد.
کاظمی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در سند تحول پیشبینی شد که رشته «تربیت قاضی» در دانشگاه علوم قضایی راهاندازی شود و قضات از طریق این مجموعه وارد قوه قضائیه شوند تا آموزههای یکسانی را فرا گیرند.
وی ادامه داد: این دوره، دورهای سنگین، مهارتمحور و نزدیک به سه سال است که همزمان با کارآموزی برگزار میشود. داوطلبان پس از پایان دوره و دریافت مدرک کارشناسی ارشد، وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
کاظمی تصریح کرد: این طرح از چند سال پیش آغاز شده و امسال به نخستین ثمره خود رسیده است و اولین فارغالتحصیلان این دوره، انشاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آموزشهای تخصصی این عزیزان، هم به تخصصیتر شدن رسیدگیها و هم به ایجاد آرامش بیشتر در فرآیند دادرسی کمک میکند.
قوه قضائیه
وی دومین موضوع را بهکارگیری قضات بر اساس تخصص، استعداد و ظرفیت آنان در رشتهها و حوزههای تخصصی داخل دستگاه قضایی دانست و گفت: در دادسراها، دادگاهها، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر بخشها، باید از این قضات در جایگاههای تخصصی مرتبط استفاده شود. این امر موجب افزایش انگیزه، ارتقای نگهداشت نیروی انسانی، تخصصیتر شدن رسیدگیها و اتقان آرا خواهد شد.
وی افزود: امسال با تشکیل شورای راهبری آموزش در قوه قضائیه، ذیل نظر معاونت اول و با حضور معاونت منابع انسانی و دانشگاه علوم قضایی، زمینهای فراهم شده است تا فارغالتحصیلان وارد حوزه تخصصی خود شوند و در جایگاهی مشغول به کار شوند که به آن علاقه دارند.
پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی
کاظمی در ادامه به خبر پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی اشاره کرد و گفت: امسال پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی با ظرفیت بالایی آغاز شده است و بانوانی که برای قضاوت آماده میشوند، در این دانشگاه آموزش خواهند دید و انشاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.
وی افزود: گاهی به اشتباه گفته میشود که ما قاضی زن نداریم؛ در حالی که قوه قضائیه شمار قابل توجهی از بانوان قاضی را در اختیار دارد و آنان بخشی از سرمایه انسانی این قوه محسوب میشوند.
سخنگوی قوه قضائیه این تحولات را در حوزه تربیت نیروی انسانی و نیروی متخصص برای قوه قضائیه مبارک توصیف کرد و افزود: این روند نویدبخش آن است که در آینده از سرمایه انسانی به شکل بهینهتری استفاده شود و نیروهای متخصص، باانگیزه و بانشاط، رسیدگیهای دقیقتری به پروندهها داشته باشند.
وی با تأکید بر درسهای دفاع مقدس هشتساله گفت: همانگونه که در جنگ هشتساله با صبوری و ایستادگی از کشور دفاع کردیم و دشمن را در همه حوزهها ناکام گذاشتیم، در دفاع مقدس جدید نیز همان درسها را به کار خواهیم گرفت و پاسخ مناسبی به دشمن خواهیم داد.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: رسانهها نیز باید در کنار میدانهای نظامی، در عرصههای رسانهای، حقوقی، اقتصادی و دیپلماسی، حریم حقیقت را حفظ کنند و قوه قضائیه نیز در خونخواهی و دادخواهی ملت، لحظهای از پیگیری و انجام وظایف خود فروگذار نخواهد کرد.