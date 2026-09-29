جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه ای مشترک مدعی شدند که عزالدین البیک فرمانده تیپ شمال نوار غزه وابسته به گردان های قسام به شهادت رسیده است.

در این بیانیه آمده است که نظامیان صهیونیست دست به ترور این فرمانده فلسطینی زده اند.

البیک فرماندهی تیپ شمالی نوار غزه را در جریان جنگ بعد از شهادت احمد الغندور به دست رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ عهده دار شد.

با وجود آتش بس ادعایی در نوار غزه تجاوزات، ترورها و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان این باریکه همچنان ادامه دارد.

هفته قبل نیز رژیم صهیونیستی مدعی ترور محمد ابوعلوان رئیس امور مالی جنبش حماس در نوار غزه شده بود.