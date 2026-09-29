جوان آنلاین: رونن بار، رئیس سابق شین بت گفت که شهادتهایی درخصوص هشدارهایی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قبل از هفت اکتبر دریافت کرده بود، شروع به ظهور کرده است.
براساس گزارش وبگاه النشره، بار ادعا کرد که در دوران تصدی خود به عنوان رئیس شین بت، به نتانیاهو درباره یک فاجعه قریبالوقوع بیسابقه هشدار داده و نتانیاهو هشدارها و توصیهها برای تقویت مرزها و احیای بازدارندگی را نادیده گرفته است.
او همچنین از نتانیاهو خواست تا تمام اسناد مربوطه و برنامه ملاقات خود با نهادهای امنیتی و نهادهای خارجی را افشا کند.
بار اظهار کرد که ترجیح میدهد منتظر یک کمیسیون تحقیق رسمی بماند، اما «یک سری دروغهای» مداوم، او را مجبور به اقدام کرد.
اظهارات بار در پاسخ به اتهام نتانیاهو مبنی بر اینکه او مسؤول «ناکامیها و جنایات» در شب عملیات «طوفان الاقصی» بوده و از خطر واقعی آگاه بوده اما به نخست وزیر یا ارتش هشدار نداده و جشنواره نووا را نیز تخلیه نکرده، منتشر شد.