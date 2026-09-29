پایگاه داده پنتاگون هک شد

شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: یک پایگاه داده عظیم و جامع از کارمندان پنتاگون که حاوی اطلاعات حساس بود، هک شد.

جوان آنلاین: شبکه ای‌بی‌سی نیوز به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داد: نفوذ به پایگاه داده کارمندان پنتاگون، ۲.۷۶ میلیون نفر از افراد زنده را تحت تأثیر قرار داد.

این مقام نظامی آمریکا فاش کرد که هکرها اطلاعات محرمانه متعلق به بیش از ۳ میلیون کارمند فعلی و سابق وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون)، از جمله شماره‌های تأمین اجتماعی و اطلاعات مربوط به اشتغال را به سرقت برده‌اند.

ای‌بی‌سی نیوز به نقل از مقام نظامی آمریکا گزارش داد که این نشت اطلاعات ۲.۷۶ میلیون فرد زنده و ۲۹۴۰۰۰ فرد فوت شده را تحت تأثیر قرار داده است و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ ادامه داشته است.