دستگیری سرشبکه معاملات کاغذی

جوان آنلاین: سردار سعید منتظرالمهدی روز سهشنبه اظهار کرد: در ادامه مقابله با جرایم و تخلفات پولی و بانکی، با انجام اقدامات فنی همکاران پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سرشبکه سابقهدار در معاملات فردایی و کاغذی به همراه ۱۰ نفر از مرتبطان این جرم دستگیر و پنج فقره از حسابهای بانکی اجارهای نیز مسدود شد.
وی افزود: بررسیها از گردش مالی ۲۴۰ همتی مجرم ردیف اول این پرونده حکایت دارد.
سخنگوی فراجا ادامه داد: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجوییهای لازم، برای سیر مراحل قانونی پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی خواسته بهحق مردم از پلیس است، گفت: خادمان ملت در فراجا در راستای تحقق این مطالبه مردم، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.