هک گسترده پنتاگون؛ افشای اطلاعات حساس ۳ میلیون نظامی آمریکایی

یک رسانه آمریکایی از هک گسترده پایگاه داده‌های مربوط به وزارت جنگ آمریکا خبر داد که در نتیجه آن اطلاعات حساس ۳ میلیون نظامی آمریکایی افشا شده است.

جوان آنلاین: شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» (ABC News) امروز از وجود یک رخنه امنیتی در یک پایگاه داده عظیم متعلق به وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) خبر داد که منجر به افشای اطلاعات حساس مربوط به حدود ۳ میلیون نظامی و کارمند این وزارتخانه شده است.

این شبکه به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا گزارش داد که نفوذ به پایگاه داده کارکنان پنتاگون، ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر از افراد زنده و ۲۹۴ هزار نفر دیگر از متوفیان را شامل شده است.

این مقام امنیتی افزود که یکی از سیستم‌های مرکز داده‌های نیروی انسانی پنتاگون (DMDC) در بازه زمانی بین اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است که از طریق آن هویت این افراد شناسایی شده است.

این مقام دفاعی تصریح کرد که اطلاعات لو رفته شامل شماره‌های ضمانت اجتماعی (SSN) و اطلاعات مربوط به مشاغل نظامیان و کارمندان غیرنظامی است که می‌تواند نگرانی‌های جدی در زمینه امنیت ملی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه تعداد محدودی از کاربران غیرمجاز موفق به دسترسی به این داده‌ها شده‌اند، مدعی شد که این مرکز بلافاصله پس از کشف رخنه، حفره امنیتی را برطرف کرده است.

چند روز پیش نیز، گروهی از هکرها با نام «شاینی هانترز»، اعلام کردند که به درگاه استخدامی دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) نفوذ کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه گزارش داد که این گروه مدعی شده است که نام ماموران سابق و متقاضیان کار و آدرس منازل، شماره تلفن‌ها، نام همسران و برخی اطلاعات پزشکی و داده‌های دیگر از این افراد را به دست آورده است.

این روزنامه گزارش داد که دفتر (FBI) وقوع این نفوذ اطلاعاتی را تایید و تحقیقاتی را آغاز کرده است، اما تاکنون مشخص نشده که نقطه نفوذ دقیق کجاست و آیا این رخنه در سیستم‌های خودِ دفتر رخ داده یا از طریق یک پیمانکار خارجی انجام شده است.

نیویورک تایمز همچنین فاش کرد که مقامات آمریکایی پیش از این متوجه حضور هکرهای چینی در یک پایگاه داده مرتبط با دستورات نظارتی داخلی شده بودند که این اتفاق در پی نفوذهای قبلی به شبکه‌های مخابراتی آمریکا رخ داد.