دولت آرژانتین به انگلیس در خصوص توقف پروژه نفتی نزدیک سواحل جزایر مورد مناقشه فالکلند هشدار داد.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری آرژانتین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که انگلیس ۲ هفته زمان دارد تا پروژه نفتی خود را در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند متوقف کند در غیر این صورت آرژانتین به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور آرژانتین، وزارت خارجه و تیم های حقوقی دولت را مکلف به آغاز اقدامات لازم برای توقف پروژه نفتی انگلیس کرده است.

پیشتر نیز گروه های آرژانتینی شامل کهنه سربازان و وکلای حوزه محیط زیست برای توقف پروژه نفتی انگلیس و رژیم صهیونیستی نزدیک سواحل جزایر فالکلند در جنوب اقیانوس اطلس دست به کار شده و اقامه دعوی قضایی کردند.

بر اساس این گزارش، گروه های مذکور در برابر دستگاه قضایی آرژانتین تلاش دارند مانع آغاز عملیات اکتشاف و استخراج هیدروکربونات توسط ۲ شرکت راک هوبر اکسپلوریشن انگلیس و ناویتاس پترولیوم رژیم صهیونیستی در میدان سی لاین واقع در ۲۲۰ کیلومتری جزایر فالکلند شوند.

آنها تاکید دارند که این پروژه قطعنامه های سازمان ملل در خصوص دوری کردن از اقدامات یک جانبه در صورت وجود منازعات منطقه ای نقض می کند.

این شکایت قضایی بعد از موضع گیری ترامپ مطرح می شود که گفته بود بعید نیست آمریکا موضع بی طرف خود را در خصوص منطقه مورد منازعه تغییر دهد. این سخنان، با استقبال رئیس جمهور آرژانتین رو به رو شد. لازم به ذکر است تنش در روابط میان آرژانتین و انگلیس به جنگ سال ۱۹۸۲ برمی گردد. آرژانتین همچنان خواهان حاکمیت بر این جزایر است.