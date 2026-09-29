نظرسنجی: زلنسکی درباره گسترش فساد در اوکراین مسئول است

جوان آنلاین: بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط مؤسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف، ۷۲ درصد ساکنان اوکراین معتقدند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور مسئول فساد در حلقه اطرافیانش است.

این نظرسنجی از ۱۲ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، با مشارکت هزار و ۲ شهروند بزرگسال اوکراین در مناطق تحت کنترل دولت این کشور انجام شده است.

براساس این نظرسنجی، ۷۲ درصد مسئولیت زلنسکی را در قبال فاسد اطرافیانش پذیرفته‌اند، ۲۵ درصد چنین مسئولیتی را رد کرده و ۳ درصد پاسخ مشخصی نداشته‌اند.

نظرسنجی از طریق مصاحبه تلفنی رایانه‌ای (CATI) و بر اساس نمونه‌گیری تصادفی از شماره‌های تلفن همراه انجام شد و پس از آن، داده‌ها به‌صورت آماری وزن‌دهی شدند.