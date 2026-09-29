حضور نمایندگان عربستان درنشست با نتانیاهو در امارات برای بررسی ۳ موضوع

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول اماراتی گزارش داد که نمایندگان چند کشور عربی از جمله عربستان در نشست میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و محمد بن زاید رئیس امارات طی روز یکشنبه در ابوظبی شرکت داشتند.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور بنا به درخواست نتانیاهو صورت گرفت. این نشست در ۲ بخش یکی میان نمایندگان اسرائیل و امارات و دیگری با حضور نمایندگان کشورهای عربی از جمله عربستان برگزار شد.

در این نشست سه موضوع بررسی شد؛ تداوم همکاری های امنیتی از جمله در خصوص سامانه های پدافند هوایی مانند گنبد آهنین، تداوم رویارویی با ایران و انصارالله و همچنین ایجاد یک ائتلاف مشترک که احتمالا علیه ایران خواهد بود.

پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از افراد آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر محرمانه اخیر خود به امارات از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور خواسته است گزارش منتشرشده درباره هشدار قبلی او نسبت به وقوع عملیات طوفان الاقصی را تکذیب کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو از رئیس امارات خواسته گزارش اخیر روزنامه هاآرتص را رد کند؛ گزارشی که اعلام کرده بود محمد بن زاید پیش از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نتانیاهو را از احتمال وقوع آن مطلع کرده بود.

دفتر نتانیاهو پیشتر این گزارش را رد کرده و مدعی شده بود رسانه‌های اسرائیلی «داستانی دروغین علیه نخست‌وزیر ساخته‌اند» که هرگز رخ نداده است.