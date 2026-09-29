یک رسانه آمریکایی نوشت ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا منجر به جهش قیمت بی‌سابقه سوخت در اروپا خواهد شد.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی گزارش داد که ممنوعیت احتمالی صادرات گازوئیل از آمریکا می‌تواند به افزایش بی‌سابقه قیمت این سوخت در اروپا منجر شود زیرا در ماه‌های اخیر حدود نیمی از واردات گازوئیل اروپا از آمریکا تأمین شده است.

براساس این گزارش، معامله‌گران نفت در اروپا درباره اجرای چنین محدودیتی از سوی آمریکا تردید دارند و کارشناسان نیز تأکید کرده‌اند که هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

جنگ اوکراین در کنار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب کمبود و گرانی سوخت در سراسر جهان از جمله اروپا شده است.