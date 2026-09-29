جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفتوگو با فاکس نیوز مدعی شد که ایران آمریکا را به حمله به منافع این کشور در نقاط مختلف جهان تهدید کرده است و واشنگتن این تهدیدها را «بسیار جدی» میگیرد.
روبیو با تهدید ضمنی ایران مدعی شد: اگر هر یک از منافع آمریکا هدف حمله قرار گیرد، پیامدهایی در پی خواهد داشت.
وی درباره حوادث اخیر در انگلیس نیز گفت که آنچه در این کشور طی تعطیلات آخر هفته رخ داد، «تهدیدی بسیار جدی» بوده است.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد: ایران در تلاش بود تعداد بسیار زیادی پهپاد، موشک و سلاحهای متعارف در اختیار داشته باشد.
روبیو در ادامه ادعاهای خود و بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه افزود که ایران قصد داشت از زرادخانه خود برای تهدید منطقه و نیروهای آمریکایی استفاده کند و سپس به سمت دستیابی به سلاح هستهای حرکت کند.
وی با دستآوردسازی برای ترامپ مدعی شد: در آستانه آن بودیم که یک کره شمالی در خاورمیانه ببینیم و رئیسجمهور ترامپ مانع از وقوع آن شد.
روبیو درباره تنگه هرمز نیز مدعی شد که این تنگه اکنون باز است و جریان انتقال نفت از آن به سطوح پیش از آغاز درگیری نزدیک میشود.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در اظهارنظری گستاخانه مدعی شد: مشکل ایران در خود این کشور نیست، بلکه در نظامی است که بر آن حکومت میکند.
روبیو افزود: اگر ایران به سلاح هستهای دست مییافت، میتوانست بر تنگه هرمز مسلط شود و برای عبور از آن عوارض وضع کند.
وی در ادامه بدون اشاره به بحران قیمت سوخت در آمریکا که در نتیجه سیاست های اشتباه ترامپ در منطقه ایجاد شده است، مدعی شد: اقتصاد ایران اکنون با «وضعیتی فاجعهبار» روبه روست و بهسرعت به سمت وخامت بیشتر پیش میرود.
روبیو در پایان بدون اشاره به تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران از منابع مالی خود برای تأمین مالی تروریسم و طرحهای ترور در سراسر جهان استفاده میکند.