عبور ۱۹۸ کشتی از تنگه باب المندب طی ۵ روز

جوان آنلاین: وزارت حمل و نقل دولت صنعا روز دوشنبه از عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از طریق تنگه باب المندب طی ۵ روز خبر داد.
این وزارتخانه بر تداوم دریانوردی و عبور عادی شناورها از طریق تنگه استراتژیک باب المندب تاکید کرد.
وزارت حمل و نقل دولت صنعا اشاره کرد که برخی کشتیها به دلیل توقف دستگاههای ردیابی در رادار نشان داده نمیشوند در نتیجه آمار فعلی بالاتر است.
وزارت حملونقل یمن در صنعا اعلام کرد که به تلاشهای نظارتی و تبادل دادهها برای تضمین کشتیرانی بینالمللی در تنگه بابالمندب ادامه میدهد.
این وزارتخانه همچنین بیان کرد که کشتیرانی بینالمللی و زنجیرههای تأمین جهانی از طریق مسیر دریایی بابالمندب به استثنای کشتیهای عربستان ادامه دارد.
وزارت حملونقل یمن تاکید کرد که تردد دریایی در تنگه باب المندب برای تمامی کشتیهای بینالمللی امن است و تنها کشتیهای وابسته به نظام عربستان از این امر مستثنی هستند.