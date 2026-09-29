جوان آنلاین: ۴۵ شهر مراکش طی روزهای گذشته شاهد برگزاری تظاهرات و تجمعات علیه گسترش روابط دیپلماتیک میان این کشور و رژیم صهیونیستی بعد از اعلام افزایش سطح روابط به تبادل سفرا، بوده است.

بر اساس این گزارش، ۷۶ فعالیت اعتراض آمیز از سوی مراکشی ها در ۴۵ شهر این کشور تحت شعار حمایت از فلسطین و مسجد الاقصی و مخالفت با عادی سازی روابط برگزار شده است.

خیزش ۴۵ شهر مراکش علیه عادی سازی روابط با اسرائیل

شرکت کنندگان در این اعتراضات با در دست داشتن پرچم های فلسطین شعارهایی در خصوص لزوم توقف جنگ علیه نوار غزه و همکاری با رژیم صهیونیستی سر دادند.

این اعتراضات در شهرهای مهم مراکش از جمله رباط، دارالبیضاء، طنجه، فاس، اغادیر، تطوان، القنیطره و سلا برگزار شد.

در تاریخ ۱۶ سپتامبر جاری مراکش و رژیم صهیونیستی در نیویورک توافق کردند سطح روابط دیپلماتیک را تا حد تبادل سفیر بالا ببرند.