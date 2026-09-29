به تمرین نیاز داریم!

جوان آنلاین: شکست تاریخی ژرمن‌ها برابر یونان همه را شوکه کرد. هواداران آلمانی انتظار نداشتند تیم‌ملی کشورشان در دومین بازی خود در لیگ ملت‌های اروپا در خانه طعم باخت را بچشد.

تیم‌های گروه دوم سطح A لیگ ملت‌های اروپا، دومین دیدار خود را برگزار کردند و در شبی که هلندی‌ها با هدایت ژاوی هرناندز صربستان را شکست دادند، مانشافت در آگزبورگ با یک گل مغلوب یونان شد. در گروه چهارم هم پرتغال در غیاب کریس رونالدو نروژ را ۲ بر یک شکست داد.

شوک به کلوپ

پذیرفتن مسئولیت هدایت تیم‌ملی آلمان ریسک بزرگی بود که یورگن کلوپ آن را پذیرفت و باخت در دومین بازی رسمی حاصل همین ریسک است. بازی در شهر آگزبورگ برگزار شد، اما این یونانی‌ها بودند که با گل دقیقه ۷۴ در آلمان جشن پیروزی گرفتند. در شروع لیگ ملت‌ها، آلمان مقابل هلند با تساوی یک – یک متوقف شده بود و مصاف با یونان اولین بازی خانگی ژرمن‌ها محسوب می‌شود. عجیب اینکه این اولین شکست آلمان مقابل یونان در بازی‌های رسمی است.

کلوپ که از همه بهتر شرایط تیمش را می‌داند، همه تقصیر‌ها را به گردن گرفت. سرمربی تیم‌ملی آلمان با اشاره به ورود بازیکنان جدید اظهار داشت: «نباید این بازی را می‌باختیم. نتیجه خوب نبود و واقعاً دوست نداشتم آن گل را دریافت کنیم. مشکل این است که مقابل توپ‌های بلند واکنش خوبی نشان ندادیم. آنها تقریباً فقط توپ‌های بلند می‌فرستادند. فوتبال به تمرین نیاز دارد، فوتبال به هماهنگی و الگو‌های مشخص نیاز دارد. نمی‌توانیم توپ‌ها را هر جایی که می‌خواهیم به دست بیاوریم و بعد امیدوار باشیم یکی از بازیکنان حریف از سر راه کنار برود. در حال باز کردن در‌ها به روی چهره‌های جدید زیادی هستیم و بازیکنان جدید هم کار اشتباه زیادی انجام نداده‌اند، اما قرار نیست تقصیر را گردن کسی بیندازیم. این شرایط برای بازیکنان باتجربه هم آسان نیست. من ۱۰۰ درصد پای تصمیمم درباره انتخاب بازیکنان ایستاده‌ام.»

نارضایتی ژاوی

هلند چهار امتیازی خود را برای رویارویی با یونان شگفتی‌ساز آماده می‌کند. جدال لاله‌های نارنجی با صربستان ۲ بر یک به سود شاگردان ژاوی به پایان رسید. این اولین برد هلند در لیگ ملت‌ها بود. نکته مهم اینکه سرمربی اسپانیایی اصلاً از عملکرد شاگردانش رضایت نداشت: «ما از کسب این سه امتیاز خیلی خوشحالیم، اما در دقایق زیادی از مسابقه باید بسیار بهتر از اینها بازی کنیم، به‌ویژه در نیمه اول اصلاً نمایش خوبی نداشتیم و باید خیلی بهتر کار می‌کردیم. کیفیت کارمان نیاز به پیشرفت جدی دارد. در بخش‌های زیادی از بازی عملکرد خوبی داشتیم و با جان و دل بازی کردیم، اما همه چیز می‌تواند بسیار بهتر از این باشد. کار تمام نشده و باید همچنان سخت تلاش کنیم.»

قهر رونالدو

کاپیتان پرتغال انتظار نداشت در شهر اسلو مجبور باشد بازی تیم کشورش با نروژ را از روی نیمکت تماشا کند. تیم‌ملی پرتغال در حالی ۲ بر یک میزبانش نروژ را شکست داد که ژرژ ژسوس، کریستیانو رونالدو را در ترکیب قرار نداد. پس از ۱۸ سال این اولین‌بار بود که رونالدو در یک بازی ملی تمام ۹۰ دقیقه را به نیمکت چسبیده باشد. این تصمیم سرمربی با واکنش کریس مواجه شد و او پس از پایان مسابقه بلافاصله به رختکن رفت. تک‌گل وایکینگ‌ها را هم ارلینگ هالند به ثمر رساند تا آمار گل‌های ملی‌اش را به ۶۵ گل (در ۵۷ بازی) برساند.

ژسوس، سرمربی پرتغال هم از رفتار رونالدو تعجب کرده بود: «قبل بازی به رونالدو گفتم از او در این دیدار بازی استفاده می‌کنم، اما در نهایت نشد. این فوتبال است که همه چیز را دیکته می‌کند. به بازیکنی با ویژگی‌های متفاوت نیاز داشتم. به این فکر می‌کردم که در دقیقه ۶۰ او را به زمین بیاورم، اما با توجه به جریان بازی، زمان مناسبی برای انجام این کار نبود. تیم‌ملی، تیم‌ملی است. نمی‌توانم توضیح بدهم که چرا او بعد بازی چنین کاری کرد.»