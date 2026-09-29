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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۱:۴۰
ورزش » ساير
فیفادی مهر، مصاف تکراری ایران با روس‌ها 

فرصتی برای جبران 

1 شکست سنگین و پرگل مقابل ازبکستان کافی بود تا اهمیت بازی با روسیه از یک دیدار تدارکاتی فراتر رفته و دوچندان شود
دنیا حیدری 

جوان آنلاین: شکست سنگین و پرگل مقابل ازبکستان کافی بود تا اهمیت بازی با روسیه از یک دیدار تدارکاتی فراتر رفته و دوچندان شود. 
شاگردان قلعه‌نویی بعد از دیدار با ازبک‌ها در فیفادی مهرماه، عصر امروز (ساعت ۱۹:۳۰) در ورزشگاه آک‌بارس آرنا شهر کازان برابر روسیه به میدان می‌روند. تیمی که سال گذشته در همین مهرماه (۱۸ مهر) در مصافی دوستانه ایران را شکست داد و حالا یک سال بعد، برابر شاگردان قلعه‌نویی صف‌آرایی خواهند کرد برای برگزاری نخستین فیفادی ماه جاری. 
روسیه امروز با چهره‌های سرشناس خود در کازان میزبان تیمی است که قرار است نشان دهد باخت پرگل مقابل ازبکستان، نه از مشکلات ساختاری که صرفاً یک نتیجه بوده است. هرچند مشکل بازی با ازبک‌ها صرفاً نتیجه نبود، بلکه عملکرد ضعیف تیمی بود که بار‌ها و بار‌ها خط دفاع آن برابر حملات حریف، فضای بین خطوط را از دست داد. تیمی که حتی در میانه زمین هم کنترل مناسبی روی انتقال‌ها نداشت و نتوانست فشار ازبک‌ها را مدیریت کند. البته به‌زعم کادر فنی تیم ملی، خستگی ناشی از رقابت‌های باشگاهی، اضافه‌شدن دیرهنگام لژیونر‌ها و فرصت اندک برای انجام کار‌های تاکتیکی دلیل باخت سنگین در نخستین فیفادی مهرماه بود. توضیحاتی که سردار آزمون نیز آن را تأیید می‌کند. اما بازی با روسیه فرصت خوبی است تا مشخص شود آنچه که قلعه‌نویی، دستیارانش و برخی بازیکنان در توضیح باخت به ازبکستان ارائه کردند، صرفاً توجیه باخت بوده یا واقعیت، چراکه اگر صحبت‌های اخیر اعضای تیم ملی توجیه نبوده باشد باید در بازی عصر امروز شاهد تغییر عملکرد تیم ملی و اصلاح اشتباهاتی باشیم که در مصاف قبلی مشاهده شد، خصوصاً که در بازی با روسیه قرار است ایران با ترکیبی نزدیک‌تر به نفرات اصلی بازی کند. همین موضوع اهمیت بازی را برای کادر فنی بیشتر می‌کند. 
حفظ و کنترل مرکز زمین در بازی با روسیه می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دیدار باشد، چراکه روس‌ها از بازیکنانی، چون الکساندر گولووین و الکسی باتراکوف بهره می‌برند، نفراتی که فوتبالشان بر شدت دوئل‌ها، انتقال سریع و استفاده از فضای پشت خطوط استوار است. در چنین شرایطی وظیفه عزت‌اللهی و محمد قربانی که در بازی قبلی نیمه دوم به جای حاج‌صفی وارد میدان شد، در صورت حضور در کناره‌ها برای بستن مسیر پاس و کنترل انتقال روس‌ها سنگین است، خصوصاً که قربانی سابقه بازی در روسیه را دارد، با جنس این فوتبال این کشور بیگانه نیست و می‌تواند در نبرد‌های فیزیکی و پوشش فضای مقابل خط دفاع نقش مهمی برای ایران ایفا کند، اما خط دفاع ایران هم آزمون جدی‌تر و چه بسا سخت‌تری مقابل روسیه دارد. شجاع خلیل‌زاده و دیگر مدافعان باید فاصله خطوط را کاهش دهند. مسئله‌ای که در بازی قبل کار دست ایران داد و به همین دلیل برای مقابله با گلزنی حریف در این دیدار، مدافعان نباید اجازه دهند که مهاجمان روسیه میان خط دفاع و هافبک صاحب توپ شوند. 
رقابت رامین رضاییان و صالح حردانی در سمت راست می‌تواند یکی از انتخاب‌های تاکتیکی قلعه‌نویی باشد. حردانی مقابل ازبکستان فیکس بود و رضاییان در نیمه دوم وارد زمین شد و با ضربه ایستگاهی که زد، روی تنها گل ایران تأثیرگذار بود. به همین دلیل انتخاب امروز قلعه‌نویی می‌تواند علاوه بر تعیین یک مدافع، شکل حملات ایران از جناح راست را نیز تغییر دهد. در خط حمله نیز با بازگشت آزمون، حتماً شاهد تغییرات و صدالبته جذابیت‌هایی خواهیم بود. سردار آخرین بار اسفند ۱۴۰۳ و در مصاف با امارات بود که برای ایران گلزنی کرد و امیدوار است که امروز برابر روسیه که بخش مهمی از دوران باشگاهی خود را در آن سپری کرده، بار دیگر پایش به گلزنی باز شود. شهاب زاهدی نیز با ۱۰ گل باشگاهی در فصل جاری، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند در عملکرد خط حمله تأثیرگذار باشد. 
اما روسیه هم برابر ایران دست خالی نیست و ماتوی سافونوف، دروازه‌بان پاری‌سن‌ژرمن و الکساندر گولووین از جمله چهره‌های مطرح فهرست والری کارپین هستند. تیمی که این بازی به قدری برایش حائز اهمیت است که ۳۰ هزار بلیت برای آن به فروش رسانده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فیفا ، مسابقات ، ازبکستان
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