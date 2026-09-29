نهمین روز بازی‌های آسیایی با ضرب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای کاروان شجره طیبه همراه بود تا ایران در پایان رقابت‌های دیروز با کسب هشت مدال طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز در جایگاه هشتم جدول توزیع مدال‌ها قرار گیرد و چشم‌انتظار روز‌های پایانی و مدال‌آوری‌های دیگر ورزشکاران خود باقی بماند

جوان آنلاین: نهمین روز بازی‌های آسیایی با ضرب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای کاروان شجره طیبه همراه بود تا ایران در پایان رقابت‌های دیروز با کسب هشت مدال طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز در جایگاه هشتم جدول توزیع مدال‌ها قرار گیرد و چشم‌انتظار روز‌های پایانی و مدال‌آوری‌های دیگر ورزشکاران خود باقی بماند.

دیروز و در آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری، هرچند میرمصطفی جوادی، قهرمان دسته ۸۵ کیلوگرم جهان عملکردی ضعیف از خود نشان داد و پنجم شد، اما علی عالی‌پور در دسته ۹۵ کیلوگرم کاری کرد کارستان. او با رکوردشکنی در حرکت یک‌ضرب و مجموع موفق شد هشتمین مدال طلای کاروان ایران را کسب کند.

سلیمی: فکر کردم خودم طلا گرفتم

عالی‌پور در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم، رکورد بازی‌های آسیایی را شکست. وزنه‌بردار کشورمان در دوضرب هم وزنه ۲۱۸ کیلویی را بالای سر برد تا در مجموع ۳۹۸، رکورد دوضرب بازی‌های آسیایی را هم بشکند. وزنه‌بردار طلایی ایران بعد از کسب هشتمین مدال زرین کاروان کشورمان گفت: «گفته بودم طلا می‌گیرم، از شش ماه قبل مدام به این مدال فکر می‌کردم. زمانی که وزنه می‌زدم همه کسانی که به آنها قول مدال داده بودم مقابل چشمانم می‌آمدند؛ خدا را شکر که طلا را گرفتم. این مدال تقدیم به همه مردم عزیز ایران.»

بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از کسب مدال طلای علی عالی‌پور گفت: «از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است، نه فقط علی که همه بچه‌های تیم ملی زحمت کشیده‌اند. تبریک می‌گویم به علی عالی‌پور، خانواده‌اش و خانواده وزنه‌برداری. تمام این بچه‌ها جنس‌شان از طلاست، خودشان از طلا هستند و لیاقت‌شان مدال طلاست. مردم دعا کنند تا علی داودی، علیرضا نصیری و دختر ما مهسا بهشتی هم موفق باشند و به مدال طلا برسند. باور کنید انگار خودم مدال گرفتم و خیلی خوشحال هستم.»

نقره‌ای به ارزش طلا

دیروز در کوراش شانس کسب مدال طلا داشتیم، اما مصدومیت بدموقع اجازه نداد تا رامین احمدزاده، جوان شایسته کشورمان صاحب مدال طلا شود. احمدزاده در حالی فینال وزن ۸۱- را مقابل کوراش‌کار ازبک برگزار کرد که مصدومیت اجازه قدرت‌نمایی به او را نداد تا در نهایت به مدال ارزشمند نقره قناعت کند.

موفقیت بزرگ

در تنیس روی میز، نوشاد عالمیان که پیش از این مدال برنز خود را قطعی کرده بود، در نیمه‌نهایی مقابل قهرمان جهان از چین شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند تا با کسب مدال برنز به کار خود پایان دهد. علی قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تمجید از عملکرد ملی‌پوشان این رشته گفت: «دوست داشتیم رنگ مدال نوشاد عالمیان طلا باشد، اما همین برنز هم موفقیت بزرگی است.»

پیروزی‌های ارزشمند تیمی

دیروز در رشته‌های تیمی هم دو پیروزی برای کاروان ایران به دست آمد. تیم ملی والیبال در ادامه موفقیت‌های خود موفق شد ۳ بر صفر تایلند را از پیش‌رو بردارد. والیبالیست‌های کشورمان امروز مقابل اندونزی قرار می‌گیرند. تیم ملی واترپلو هم با شکست دادن کره‌جنوبی دست به کار بزرگی زد؛ ملی‌پوشان کشورمان ۱۵ بر ۱۱ تیم مدعی کره جنوبی را شکست دادند.

پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال بعد از کسب دومین پیروزی گفت: «امروز برخلاف بازی اول، والیبال خودمان را بازی کردیم. برای ما مهم نیست حریف مقابل ما چه تیمی است. ما یک تیم هستیم و فرقی نمی‌کند چه کسی داخل است و چه کسی بیرون. نکات خیلی خوبی را در بازی امروز دیدم، به‌خصوص از اواسط ست اول، از آن لحظه بود که اتفاقات خوبی برای ما رخ داد.»

پیاتزا عنوان کرد: البته فراموش نکنیم تایلند به خاطر بازی دیروزش کمی خسته به نظر می‌رسید. به همین دلیل مربی تایلند از شش بازیکن اصلی به سه نفر استراحت داده بود، اما به بازیکنان این را گفتم و اینجا هم تکرار می‌کنم ما باید به خودمان فکر کنیم و برای خودمان تصمیم بگیریم. باز هم می‌گویم امروز نکات خیلی خوبی در تیم دیدم، اگرچه باید سعی کنیم در برخی نقاط خودمان را تقویت کنیم.»

او در پایان هم در خصوص بازی با اندونزی در گام سوم گفت: «روند تیمی ما برای بازی فردا روند خوبی بوده است. فردا اندونزی با تیم کاملش با ما بازی می‌کند. در مورد بلندزن‌های آنها باید حواسمان را جمع کنیم، چون بازیکنان قدرتمندی هستند و دفاع وسطی که سطح بالایی دارد.»

مهدی پنام‌تاش، سرمربی تیم ملی واترپلو هم با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در نیمه دوم این دیدار گفت: «برنامه‌های تاکتیکی ما جواب داد و به‌عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد خواهیم شد.» قویدل، ملی‌پوش تیم واترپلو هم پس از پیروزی ارزشمند تیم ملی مقابل کره‌جنوبی با اشاره به پیشرفت چشمگیر حریف و دشواری این دیدار، تأکید کرد که ملی‌پوشان ایران تمام تلاش خود را برای شکست ژاپن و صعود به دیدار نهایی به کار خواهند گرفت.