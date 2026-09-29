رؤیای بعید ناتو خلیج فارس

جوان آنلاین: جنگ ایران، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را مجبور کرده است تا در برخی از عمیق‌ترین مفروضات امنیتی خود تجدید نظر کنند. طی چندین دهه، راهبرد آنها بر ترکیبی از حفاظت نظامی امریکا، دستاورد‌های دفاع ملی و روابط دقیق با تهران استوار بود. انتظار می‌رفت که نیرو‌های ایالات‌متحده از حمله گسترده ایران به این کشور‌ها جلوگیری کنند، دیپلماسی دوجانبه هم کشور‌های خلیج‌فارس را از رویارویی‌های گسترده‌تر محافظت کند و در نهایت، ساختار دفاعی پیشرفته، هر گونه اقدام تلافی جویانه محدودی را مهار کند.

اما حالا هر سه فرض تضعیف شده‌اند. ایران به هر شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله عمان و قطر باوجود تعامل طولانی مدت آنها با تهران و تلاش برای ماندن در خارج از دایره درگیری، حمله کرد. شورای همکاری خلیج فارس رسماً تأیید کرد که حمله به یک عضو این شورا به منزله حمله به همه است، اما پاسخ نظامی عمدتاً ملی بود و نه واقعاً جمعی. بنابراین درسی که از این جنگ گرفته شد، نشان داد نه بی‌طرفی نه نزدیکی و نه حضور نیرو‌های امریکایی نمی‌تواند مصونیت را تضمین کند. پس از اینکه حوثی‌ها، قلمرو مهم راهبردی نزدیک باب المندب را به تصرف خود درآورد و حملات موشکی و پهپادی علیه خاک عربستان سعودی، زیرساخت‌های کشتیرانی و انرژی را تشدید کرد، ریاض عملیات هوایی گسترده‌ای را آغاز کرد، اما هنوز نتوانسته دستاورد‌های حوثی‌ها را معکوس کند. باید گفت که حملات ایران انگیزه‌ای قوی برای هماهنگی شورای همکاری خلیج‌فارس ایجاد کرد، اما موانع سیاسی را که از لحاظ تاریخی مانع دفاع دسته جمعی شده بود را از بین نبرد و در چنین شرایطی، شورای همکاری خلیج‌فارس برای دستیابی به پیشرفت معنادار لزومی ندارد تا به ناتو تبدیل شود.

حمایت گزینشی و مشروط

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بار‌ها از دونالد ترامپ خواست تا مجوز حملات امریکا را صادر کند، اما واشینگتن در نهایت از مداخله مستقیم نظامی خودداری و حمایت خود را تا حد زیادی به کمک‌های اطلاعاتی و هدفمند محدود کرد. البته بریتانیا از آن زمان موافقت کرده که سوخت‌گیری هوایی موقت برای هواپیما‌های سعودی فراهم کند و نقش خود را در قالب دفاعی تعریف کند. این موضوع، نشان می‌دهد، حمایت غرب اگرچه همچنان مهم است، اما به طور فزاینده‌ای گزینشی، مشروط و بین شرکای مختلف تقسیم می‌شود. با این حال، بعید است که پایتخت‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس به این نتیجه برسند که دیپلماسی با ایران نادرست بوده است. راهبرد نوظهور خلیج فارس لایه‌لایه خواهد بود، متکی به حمایت مستمر امریکا، توانمندی‌های ملی قوی‌تر، هماهنگی عملی‌تر شورا، مشارکت‌های متنوع، تعامل محافظت شده با ایران و تأکید بسیار بیشتر بر انعطاف‌پذیری اقتصادی و زیرساختی.

بازدارندگی با انکار

مشکل اصلی این است که ایران نیازی به شکست متعارف امریکا یا شورای همکاری خلیج‌فارس ندارد. فقط نیاز به ایجاد بی‌اطمینانی و اختلال کافی برای تحمیل هزینه‌های نامتناسب دارد. بسته شدن موقت فرودگاه، آسیب به تأسیسات نمک‌زدایی یا انرژی، تداخل در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز یا حتی افزایش مستمر حق بیمه می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، گردشگری، تجارت و اعتماد عمومی در سراسر خلیج‌فارس تأثیر بگذارد. معیار مهم‌تر این است که آیا ایران می‌تواند رفتار سیاسی کشور‌های خلیج‌فارس را تغییر دهد یا خیر. واقع بینانه‌ترین هدف خلیج‌فارس، بازدارندگی کامل نیست، بلکه بازدارندگی توام با انکار است به این معنا که تهران باید متقاعد شود، حملات، دستاورد‌های سیاسی یا اقتصادی معناداری را به همراه نخواهد داشت. این امر مستلزم دفاع لایه‌ای موشکی و پهپادی، حسگر‌های یکپارچه، جنگ الکترونیک، سیستم‌های ضد پهپاد ارزان‌تر، هواپیما‌های پراکنده، مراکز فرماندهی سخت‌شده، تجهیزات حفاظت‌شده انرژی و آب و ذخایر بزرگ‌تر رهگیر‌ها و قطعات یدکی است.

آسیب پذیری کشور‌های حوزه خلیج‌فارس

اختلال در تنگه هرمز به طور مشابه باعث تقویت پرونده ترمینال‌های صادراتی جایگزین، افزایش ظرفیت خط لوله، ذخایر استراتژیک، بنادر اضافی، شبکه‌های برق متصل به هم، تأسیسات آب شیرین‌کن پشتیبان و مراکز داده توزیع شده جغرافیایی شده است. با این حال، اگر تهران معتقد است که حملات هیچ هزینه مستقیمی ندارند، احتمالاً همچنان موشک‌ها، پهپادها، عملیات سایبری را ابزاری نسبتاً ارزان تلقی کند. بنابراین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی احتمالاً تسلیحات، قابلیت‌های اطلاعاتی و سایبری معتبرتر و ظرفیت هدف قرار‌دادن زیرساخت‌های پرتاب مستقیماً مرتبط با حمله را توسعه خواهند داد. اگر چه ایران از نظر جغرافیایی نزدیک است، اما کشور‌های خلیج‌فارس دارای زیرساخت‌های بسیار متمرکز و برنامه‌های جاه‌طلبانه تحول اقتصادی هستند که به شدت از تشدید کنترل‌نشده آسیب خواهند دید.

چتر ناقص ایالات متحده

جنگ، ایالات‌متحده را از این تحولات جدا نکرد. اما اولویت‌های واشینگتن حفاظت از پرسنل و دارایی‌های امریکایی، تداوم عملیات علیه ایران و دفاع از اسرائیل است درحالی که اینها همیشه با اولویت‌های کشور‌های خلیج‌فارس منطبق نبودند. بنابراین جنگ، شکاف بین حضور نظامی و تضمین سیاسی را آشکار کرد. یک پایگاه ایالات‌متحده ممکن است از اشکال خاصی از تجاوز جلوگیری کند، اما همچنین می‌تواند میزبان خود را تبدیل به بخشی از فضای نبرد کند. دولت‌های خلیج‌فارس با دو خطر متضاد روبه‌رو هستند. آنها از رها‌شدن در صورت کاهش حمایت واشنگتن و از به دام افتادن می‌ترسند اگر یک راهبرد با محوریت ایالات متحده و اسرائیل آنها را به جنگ‌هایی بکشاند که خودشان آغاز نکرده و نمی‌توانند کنترل کنند، نتیجه مطلوب آنها نه خروج امریکاست و نه همسویی بی‌قید و شرط. این حمایت مستمر ایالات متحده همراه با مشورت بیشتر، تضمین‌های واضح‌تر و کنترل سیاسی سختگیرانه‌تر بر استفاده از قلمرو خلیج‌فارس است.

طرح امنیت دونالد ترامپ

ظاهراً دولت ترامپ در حال بررسی صف‌بندی بزرگ‌تر پس از جنگ برای مهار ایران، گسترش توافقنامه آبراهام و اتصال چندین ترتیبات امنیتی منطقه‌ای است، چیزی که نشان می‌دهد واشینگتن ممکن است به‌جای کنار گذاشتن نقش خود به دنبال سازماندهی مجدد باشد. این پیشنهاد مقدماتی است و پذیرش آن به این بستگی دارد که آیا اولویت‌های خلیج‌فارس را منعکس می‌کند یا به نظر می‌رسد که اساساً حول محور اهداف امریکا و اسرائیل طراحی شده باشد. دیدار ۲۲ سپتامبر ترامپ با نمایندگان خلیج‌فارس و دیگر نمایندگان منطقه در نیویورک این ابهام را تشدید کرد. او تهدید‌ها مبنی بر اقدام قاطع بیشتر علیه ایران را با این ادعا ترکیب کرد که درپی تماس‌های میانجی‌گری ایران و امریکا، حرکت به سوی توافق درحال افزایش است. برای کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس، این ترکیبی از اجبار و دیپلماسی نقش ترجیحی آنها را تقویت می‌کند، نه به عنوان شرکت کنندگان در یک ائتلاف ضد ایرانی بلکه به عنوان طرفینی که به دنبال شکل دادن به اهداف آن، جلوگیری از تشدید مجدد تنش، بازگرداندن آزادی دریانوردی و اطمینان از این است که هرگونه اقدامی در جهت حل و فصل مناقشات به نگرانی‌های امنیتی رسیدگی می‌کند.

نفی تسلیم خودکار

این ایده رقابت عمیق تری را بین دو دیدگاه امنیتی خلیج‌فارس نشان می‌دهد. یکی از آنها ساختار مهاری است که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منتخب عرب و مسلمان را علیه ایران به هم مرتبط می‌کند. دیگری ترکیبی از بازدارندگی خارجی با چارچوب منطقه‌ای عدم تجاوز و تعامل مستمر با تهران است. اکثر دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس سعی می‌کنند بین این مدل‌ها عمل کنند. یعنی: مشارکت در همکاری‌های دفاعی مورد حمایت ایالات‌متحده بدون اینکه ایران را به عنوان دشمن دائمی تعریف کنند یا به طور خودکار به عملیات تهاجمی آینده متعهد شوند. کمپین «روز D- اقتصادی» دولت ترامپ، که رسماً عملیات طرد اقتصادی نامیده شد، لایه دیگری به بازدارندگی خلیج‌فارس می‌افزاید. اگر چه فشار اقتصادی می‌تواند منابع ایران را کاهش دهد، اما به طور خودکار تسلیم سیاسی ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه تلاش برای فروپاشی اقتصاد ایران ممکن است با منافع خلیج فارس در تضاد باشد.

*تحلیلگر امنیت ژئواکونومیک و سیاست خارجی | نشنال اینترست، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶