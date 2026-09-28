کد خبر: 1381827
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳
جامعه » اخبار كلی

افزایش ۱۱۷۳ صندلی در ایستگاه‌های مترو تهران

صندلی مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از اجرای طرح بهسازی و افزایش ظرفیت صندلی‌های انتظار در ایستگاه‌های مترو خبر داد.

جوان آنلاین: هادی زند با اشاره به رویکرد این شرکت در تکریم مسافران و ارتقای خدمات رفاهی اظهار داشت: در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در آستانه بازگشایی مدارس و افزایش حجم ترددها، عملیات تأمین و نصب صندلی‌های جدید در سکوهای ایستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفتوی افزود: در این طرح که با اولویت‌بندی ایستگاه‌های تقاطعی و پرتردد اجرایی شد، در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱,۱۷۳ صندلی جدید در تمامی خطوط شبکه متروی تهران و حومه نصب و به بهره‌برداری رسید.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در پایان با تأکید بر اینکه رضایت‌مندی مسافران اولویت اصلی این مجموعه است، خاطرنشان کرد: این شرکت همواره پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شهروندان است و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از این بازخوردها، مسیر ارتقای سطح رفاه در سفرهای درون‌شهری را با سرعت بیشتری طی کند.

گفتنی است، مسافران می‌توانند پیشنهادات، انتقادات و نظرات خود را از طریق تماس با مرکز ارتباط با مسافران مترو به شماره تلفن ۶۴۵۳۶۴۵۳ و یا مراجعه به بازوی اطلاع‌رسانی متروی تهران در پیام‌رسان «بله» به نشانی @metro_tehranbot ثبت کنند تا پس از بررسی و در صورت امکان و ضرورت، در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

برچسب ها: صندلی ، مترو ، خط مترو
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