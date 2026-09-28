کد خبر: 1381824
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴
جامعه » اخبار كلی

مهلت سه ماهه پلیس راهور برای ترخیص وسایل نقلیه توقیفی

پلیس راهور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با تشریح دلایل توقیف وسایل نقلیه از وجود حدود ۷۰۰۰ دستگاه خودروی توقیفی بیش از یک سال و ۴۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی بیش از ۶ ماه در پارکینگ‌های پایتخت خبر داد و از مالکان خواست با مراجعه به سامانه اینترنتی یا دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اصغر شریفی روز دوشنبه در خصوص دلایل توقیف وسایل نقلیه اظهارکرد: دلایل مختلفی برای توقیف وسایل نقلیه وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ارتکاب هم‌زمان دو تخلف حادثه‌ساز، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک یا پلاک غیرمجاز، نداشتن گواهینامه و بیمه‌نامه شخص ثالث، استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز، تصادف منجر به جرح و فوت، توقف در محل دارای تابلوی حمل با جرثقیل و پیاده‌رو، خلافی بالای ۵ میلیون تومان و دستور مرجع قضایی اشاره کرد.

وی در خصوص دلایل توقیف موتورسیکلت نیز گفت: تمامی موارد ذکرشده برای خودروها در مورد موتورسیکلت نیز صدق می‌کند و علاوه بر آن، حرکت در پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، حمل بار غیرمتعارف و عدم استفاده از کلاه ایمنی از دیگر دلایل توقیف موتورسیکلت است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در مورد آمار توقیف و ترخیص وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت تصریح کرد: در این بازه زمانی ۱۴۹۱ دستگاه خودرو توقیف شده و همچنین ۵۷۸ دستگاه موتورسیکلت و ۱۳۸۸ دستگاه خودرو ترخیص شده است که ترخیص خودروها با مراجعه مالکان به دفاتر پلیس+۱۰ و مراجع ترخیص خودرو انجام شده است.

سرهنگ شریفی با اشاره به روش‌های مختلف توقیف موتورسیکلت خاطرنشان کرد: در این زمینه از طرح «موتوریار» و توقیف در کنار معابر استفاده می‌کنیم، اما انتقال به پارکینگ کمتر انجام می‌شود، چرا که از طرح‌های فرهنگی بهره می‌بریم.

وی در تشریح اقدامات فرهنگی برای موتورسیکلت‌سواران افزود: همکاران پلیس روزانه به کسانی که کلاه ایمنی ندارند، کلاه ایمنی اهدا می‌کنند. به همین دلیل توقیف موتورسیکلت کاهش یافته است، زیرا با این اقدام فرهنگی به جای توقیف، با یک اقدام آموزشی و فرهنگی کلاه ایمنی اهدا می‌شود و شهروندان با آموزش و تشویق بهتر یاد می‌گیرند و این روش نسبت به تنبیه تأثیر بیشتری در رعایت قوانین دارد.

سرهنگ شریفی در خصوص آمار وسایل نقلیه رسوبی نیز اظهار داشت: تعریف وسایل نقلیه رسوبی این است که اگر خودرویی بیش از یک سال در پارکینگ متوقف باشد و مالک یا مالکان آن به دلایل مختلف برای ترخیص مراجعه نکنند، در صورتی که پیامک برای مالک ارسال شده و در روزنامه نیز اطلاع‌رسانی شده باشد اما باز هم مراجعه نکنند، این خودروها رسوبی محسوب می‌شوند. در مورد موتورسیکلت نیز اگر ۶ ماه در پارکینگ بماند و مالک مراجعه نکند، تعریف موتورسیکلت رسوبی بر آن صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای توقیفی بیش از یک سال حدود ۷۰۰۰ دستگاه و موتورسیکلت‌های توقیفی بیش از ۶ ماه حدود ۴۵۰۰ دستگاه در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند، در خصوص اطلاع‌رسانی به مالکان وسایل نقلیه رسوبی گفت: از زمان انتشار آگهی در روزنامه، فرصت ۳ ماهه به مالکان داده می‌شود و تماس‌های لازم نیز با مالکان گرفته شده است.

سرهنگ شریفی راه ساده‌تر را این‌گونه تشریح کرد: شهروندان می‌توانند به سایت TEHRAN.RAHVAR120.IR مراجعه کرده و جزئیات پلاک خودرو و موتورسیکلت خود را وارد کنند تا توضیحات مربوط به اینکه وسیله نقلیه در کدام پارکینگ است، به آن‌ها داده شود و مالک می‌تواند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ یا ستادهای ترخیص خودرو در تهران، نسبت به ترخیص خودرو یا موتورسیکلت خود اقدام کند.

وی با هشدار به مالکان وسایل نقلیه رسوبی تأکید کرد: مالکان این فرصت ۳ ماهه را از دست ندهند، چرا که بعد از اتمام دوره ۳ ماهه و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، وسایل نقلیه رها شده تلقی و طبق مقررات تعیین تکلیف می‌شود.

سرهنگ شریفی در پایان با توصیه به والدین دانش‌آموزان گفت: والدین برای رساندن فرزندان خود به مدارس، توقف دوبله نکنند و باعث ایجاد گره ترافیکی نشوند.

برچسب ها: پلیس راهور ، راهور ، توقیف خودرو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

جاعلان مشغول کارند

پول حقیقی به بورس برگشت

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

بدون شرح

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار