رئیس مرکز اطلاع‌ رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح دلایل توقیف وسایل نقلیه در تهران از وجود حدود ۷۰۰۰ دستگاه خودروی توقیفی بیش از یک سال و ۴۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی بیش از ۶ ماه در پارکینگ‌های پایتخت خبر داد و از مالکان خواست با مراجعه به سامانه اینترنتی یا دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اصغر شریفی در خصوص دلایل توقیف وسایل نقلیه در تهران، اظهار کرد: دلایل مختلفی برای توقیف وسایل نقلیه وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ارتکاب هم‌زمان دو تخلف حادثه‌ساز، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک یا پلاک غیرمجاز، نداشتن گواهینامه و بیمه‌نامه شخص ثالث، استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز، تصادف منجر به جرح و فوت، توقف در محل دارای تابلوی حمل با جرثقیل و پیاده‌رو، خلافی بالای ۵ میلیون تومان و دستور مرجع قضایی اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، وی در خصوص دلایل توقیف موتورسیکلت‌ها نیز گفت: تمامی موارد ذکرشده برای خودروها در مورد موتورسیکلت نیز صدق می‌کند و علاوه بر آن، حرکت در پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، حمل بار غیرمتعارف و عدم استفاده از کلاه ایمنی از دیگر دلایل توقیف موتورسیکلت است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در مورد آمار توقیف و ترخیص وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت تصریح کرد: در این بازه زمانی ۱۴۹۱ دستگاه خودرو توقیف شده و همچنین ۵۷۸ دستگاه موتورسیکلت و ۱۳۸۸ دستگاه خودرو ترخیص شده است که ترخیص خودروها با مراجعه مالکان به دفاتر پلیس+۱۰ و مراجع ترخیص خودرو انجام شده است.

سرهنگ شریفی با اشاره به روش‌های مختلف توقیف موتورسیکلت خاطرنشان کرد: در این زمینه از طرح «موتوریار» و توقیف در کنار معابر استفاده می‌کنیم، اما انتقال به پارکینگ کمتر انجام می‌شود، چرا که از طرح‌های فرهنگی بهره می‌بریم.

وی در تشریح اقدامات فرهنگی برای موتورسیکلت‌سواران افزود: همکاران پلیس روزانه به کسانی که کلاه ایمنی ندارند، کلاه ایمنی اهدا می‌کنند. به همین دلیل توقیف موتورسیکلت کاهش یافته است، زیرا با این اقدام فرهنگی به جای توقیف، با یک اقدام آموزشی و فرهنگی کلاه ایمنی اهدا می‌شود و شهروندان با آموزش و تشویق بهتر یاد می‌گیرند و این روش نسبت به تنبیه تأثیر بیشتری در رعایت قوانین دارد.

سرهنگ شریفی در خصوص آمار وسایل نقلیه رسوبی نیز اظهار کرد: تعریف وسایل نقلیه رسوبی این است که اگر خودرویی بیش از یک سال در پارکینگ متوقف باشد و مالک یا مالکان آن به دلایل مختلف برای ترخیص مراجعه نکنند، در صورتی که پیامک برای مالک ارسال شده و در روزنامه نیز اطلاع‌رسانی شده باشد اما باز هم مراجعه نکنند، این خودروها رسوبی محسوب می‌شوند. در مورد موتورسیکلت نیز اگر ۶ ماه در پارکینگ بماند و مالک مراجعه نکند، تعریف موتورسیکلت رسوبی بر آن صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای توقیفی بیش از یک سال حدود ۷۰۰۰ دستگاه و موتورسیکلت‌های توقیفی بیش از ۶ ماه حدود ۴۵۰۰ دستگاه در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند، در خصوص اطلاع‌رسانی به مالکان وسایل نقلیه رسوبی گفت: از زمان انتشار آگهی در روزنامه، فرصت ۳ ماهه به مالکان داده می‌شود و تماس‌های لازم نیز با مالکان گرفته شده است.

سرهنگ شریفی راه ساده‌تر را این‌گونه تشریح کرد: شهروندان می‌توانند به سایت TEHRAN.RAHVAR۱۲۰.IR مراجعه کرده و جزئیات پلاک خودرو و موتورسیکلت خود را وارد کنند تا توضیحات مربوط به اینکه وسیله نقلیه در کدام پارکینگ است، به آن‌ها داده شود و مالک می‌تواند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ یا ستادهای ترخیص خودرو در تهران، نسبت به ترخیص خودرو یا موتورسیکلت خود اقدام کند.

وی با هشدار به مالکان وسایل نقلیه رسوبی تأکید کرد: مالکان این فرصت ۳ ماهه را از دست ندهند، چرا که بعد از اتمام دوره ۳ ماهه و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، وسایل نقلیه رها شده تلقی و طبق مقررات تعیین تکلیف می‌شود.

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ شریفی در پایان با توصیه به والدین دانش‌آموزان گفت: والدین برای رساندن فرزندان خود به مدارس، توقف دوبله نکنند و باعث ایجاد گره ترافیکی نشوند.