بررسی اتصال مترو تهران به خطوط ریلی حومه پایتخت

نشست بررسی امکان اتصال برخی ایستگاه‌های مترو تهران به خطوط ریلی حومه‌ای پایتخت برگزار شد و مقرر شد این جلسات تا رسیدن به جمع‌بندی نهایی ادامه یابد.

جوان آنلاین: یکی از راهکارهای خدمت‌رسانی جامع به شهروندان در قالب سیستم های حمل و نقل عمومی، اتصال خطوط ریلی شبکه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری است. به همین منظور موضوع مشخص شدن متولی پیگیری و اجرای طرح ساماندهی خطوط ریلی حومه‌ای کلانشهرها ، از چندی پیش مدنظر قرار گرفته که البته تعیین تکلیف آن مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی است تا مساله رسیدگی به مترو شهرهای اقماری کلانشهرهای کشور به طور قانونمند و شفاف پیگیری شود.

به گزارش مهر، در مورد کلانشهر پایتخت، این امر تا حدودی وارد مرحله مطالعات امکان سنجی شده تا با پشت سر گذاشتن مقدمات موضوع ساماندهی خطوط ریلی حومه تهران، طرح مذکور هرچه سریعتر وارد فاز اجرا شود.

با مطالعات صورت گرفته، امکان اتصال خطوط ریلی شهرهای حومه ای و همچنین راه آهن سراسرس از طریق برخی ایستگاههای شبکه مترو تهران (خطوط اکسپرس یا عادی) به شبکه حمل و نقل عمومی درون شهری وجود داشته و این امر به معنای هم افزایی حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری است که نیاز به استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای مسافران شهرهای دیگر را برطرف می سازد.

گفتنی است اغلب نقاطی که برای اتصال خطوط راه آهن درون شهری و برون شهری مورد مطالعه قرار گرفته است، مربوط به خطوط جدید شبکه مترو تهران است چرا که امکان ایجاد سکوی مشترک بین ایستگاههای این خطوط و خطوط راه آهن حومه ای پایتخت سهل الوصول تر خواهد بود.