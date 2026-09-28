دست میرمصطفی جوادی در وزنه برداری از مدال کوتاه ماند

جوان آنلاین: در نهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، میرمصطفی جوادی ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان در گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم به عنوان اولین نماینده مردان وزنه‌برداری ایران روی تخته رفت. در این دسته وزنی ۷ وزنه‌بردار حضور داشتند. راکوئی آزوما از ژاپن، مِنگ‌اِن هسیه از چین‌تایپه، الکسی چورکین از قزاقستان، خسن‌بوی باردیف از ازبکستان، کوانگ ریول رو از کره شمالی، شون‌نان چن از چین و سونگ‌مین کیم از کره جنوبی رقبای جوادی در این مسابقات بودند که نماینده وزنه برداری ایران دستش با قرار گرفتن در رده پنجم دستش از مدال کوتاه ماند.

میرمصطفی جوادی با ثبت رکورد ۱۵۸ کیلوگرم در یکضرب، ۲۰۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۵۸ کیلوگرم پنجم شد و دستش از مدال کوتاه ماند. کوانگ ریول رو از کره شمالی مدال طلای مجموع این دسته وزنی را به نام خود ثبت کرد و الکسی چورکین از قزاقستان نایب قهرمان شد و به مدال نقره رسید و شون‌نان چن از چین به مدال برنز رسید.

عملکرد وزنه‌بردار ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب

جوادی در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۵۸ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد، وی در دومین حرکت وزنه ۱۶۳ کیلوگرم را مهار نکرد و در سومین حرکت هم وزنه ۱۶۴ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و به این ترتیب جوادی در یک ضرب چهارم شد.

حرکت دوضرب

او در اولین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی شد، جوادی در دومین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد، وی در سومین حرکت وزنه ۲۱۷ کیلوگرم را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد.