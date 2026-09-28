کد خبر: 1381786
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
ورزش » ساير

احتمال خداحافظی کامل مسی از فوتبال در پایان سال ۲۰۲۶

مسی ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین ممکن است در پایان سال ۲۰۲۶ بازنشسته شود.

جوان آنلاین: لیونل مسی ممکن است پس از پایان سال ۲۰۲۶ به دوران حرفه‌ای خود در فوتبال پایان دهد؛ اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند یکی از مهمترین خبرهای فوتبال جهان در ماه‌های آینده باشد. با این حال، این خبر هنوز به صورت رسمی تأیید نشده و فعلاً باید آن را در حد یک احتمال درباره آینده ستاره آرژانتینی در نظر گرفت.

وب‌سایت «فوتی هدلاینز» در خبری اختصاصی مدعی شده که مسی به‌ طور جدی گزینه بازنشستگی از فوتبال حرفه‌ای در پایان سال ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند. این رسانه تأکید کرده که اطلاعات خود را از یک منبع ناشناس دریافت کرده و در حال حاضر هیچ تأیید رسمی از سوی مسی، اینتر میامی یا فدراسیون فوتبال آرژانتین درباره چنین تصمیمی وجود ندارد.

در نتیجه، موضوع در شرایط فعلی به معنای تصمیم قطعی برای خداحافظی نیست. حتی «فوتی هدلاینز» نیز تأکید کرده که اطلاعات منتشر شده تنها به این موضوع اشاره دارد که مسی چنین گزینه‌ای را در نظر گرفته است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که مسی ۳۹ ساله همچنان در سطح بالایی برای اینتر میامی بازی می‌کند و نشانه‌ای از پایان ناگهانی دوران حرفه‌ای او در زمین مسابقه دیده نمی‌شود. او در نخستین بازی اینتر میامی پس از اعلام خداحافظی از تیم ملی برابر آتلانتا یونایتد دو پاس گل داد و همچنان نقش اصلی خود را در خط حمله تیم ایفا کرد.

لیونل مسی ,

مسی در ادامه نیز به روند گلزنی خود ادامه داد. او در دیدار اخیر اینتر میامی برابر کلمبوس کرو با یک ضربه آزاد تماشایی گل تیمش را به ثمر رساند؛ هرچند اینتر میامی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. این گل، شمار گل‌های مسی برای باشگاه آمریکایی را افزایش داد و بار دیگر نشان داد که او در آستانه ۴۰ سالگی همچنان یکی از مهره‌های اصلی تیمش محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، شرایط قرارداد مسی نیز اهمیت زیادی دارد. او در اکتبر ۲۰۲۵ قرارداد جدیدی با اینتر میامی امضا کرد که تا پایان فصل ۲۰۲۸ اعتبار دارد. بنابراین اگر تصمیم به بازنشستگی در پایان ۲۰۲۶ واقعاً در دستور کار او قرار گرفته باشد، ادامه قرارداد با اینتر میامی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ اعلام رسمی درباره فسخ یا تغییر این قرارداد منتشر نشده است.

مسی البته پیش از این یک تصمیم مهم درباره آینده خود گرفته است. او پس از شکست آرژانتین برابر اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از ادامه حضور در تیم ملی کناره‌گیری کرد. ستاره آرژانتینی در پایان ماه اوت با انتشار پیامی از هواداران و تیم ملی خداحافظی کرد و اعلام شد که دوران حضور او در آلبی‌سلسته به پایان رسیده است.

مسی در دوران حضورش در تیم ملی آرژانتین به یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ این تیم تبدیل شد. او قهرمانی کوپا آمه‌ریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، فینالیسیما ۲۰۲۲ و جام جهانی ۲۰۲۲ را با آرژانتین به دست آورد و پس از سال‌ها انتظار، سرانجام بزرگ‌ترین جام فوتبال جهان را بالای سر برد.

لیونل مسی ,

با این حال، خداحافظی از تیم ملی به معنای پایان فوری فوتبال مسی نیست. فدراسیون فوتبال آرژانتین برای برگزاری مراسم خداحافظی رسمی او، دیدار دوستانه‌ای برابر بنین را در تاریخ ۶ اکتبر در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس‌آیرس برنامه‌ریزی کرده است. این مسابقه قرار است آخرین حضور رسمی او با پیراهن آرژانتین باشد.

مسی پس از این مسابقه همچنان می‌تواند به فعالیت باشگاهی خود در MLS ادامه دهد و قراردادش با اینتر میامی نیز تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. به همین دلیل، باید میان «خداحافظی از فوتبال ملی» و «بازنشستگی کامل از فوتبال حرفه‌ای» تفاوت قائل شد.

گزارش جدید درباره احتمال بازنشستگی در پایان ۲۰۲۶، در صورت صحت می‌تواند به معنای پایان زودتر از موعد همکاری او با اینتر میامی نیز باشد. با این حال، تا زمانی که خود مسی یا باشگاه آمریکایی درباره آینده او اظهار نظر نکنند، نمی‌توان این خبر را به عنوان تصمیم نهایی ستاره آرژانتینی تلقی کرد.

در شرایط فعلی، تنها موضوع قطعی، پایان حضور مسی در تیم ملی آرژانتین است اما درباره ادامه یا پایان کامل دوران حرفه‌ای او، باید منتظر تصمیم رسمی این بازیکن ماند.

برچسب ها: مسی ، لیونل مسی ، فوتبال
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