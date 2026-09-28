خبر تاج از انتخاب سرمربی جدید تیم ملی امید

جوان آنلاین: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت کادر فنی تیم فوتبال امید ایران اظهار داشت: سعی می‌کنیم تکلیف کادر فنی را تا ۲ روز آینده مشخص کنیم و سرمربی جدید تیم امید را مشخص کنیم. به دنبال این هستیم تا با انتخاب سرمربی تیم امید، شرایطی را فراهم کنیم تا به تمام تیم‌های پایه خودمان هم کمک کنیم و سرمربی تیم امید، نظارت دقیقی بر این تیم‌ها داشته باشد.

« سرمربی جدید تیم امید خارجی است یا ایرانی؟»، رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش گفت: به هر جهت ما خودمان را آماده می‌کنیم که تا در این ۲ روز، سرمربی جدید را معرفی کنیم و خودمان را برای رقابت‌های پیش رو آماده کنیم.

تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا با هدایت حسین عبدی پس از شکست ۴ بر یک مقابل کره شمالی، از صعود به دور حذفی این مسابقات بازماند.