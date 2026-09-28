کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر نفر اول جهان تن به شکست داد و با مدال برنز به کار خود در این دوره از بازی ها پایان داد.

جوان آنلاین: نوشاد عالمیان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز انفرادی مردان برابر وانگ از چین شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

نوشاد عالمیان پیش از این کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران با پیروزی برابر حریفی از هنگ کنگ به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی ۲۰۲۶ راه یافته بود.

در ست اول این دیدار حریف چینی که از حمایت تماشاگران پرتعداد حاضر در سالن برخوردار بود از همان ابتدا اختلافش را حفظ کرد و توانست ۱۱ بر ۴ به پیروزی برسد اما در گیم دوم این نوشاد عالمیان بود که تا امتیاز ۵ از حریف پیش افتاد و شرایط خوبی داشت اما نفر شماره یک جهان به بازی برگشت و با جلو افتادن از کاپیتان تیم ملی ایران توانست این گیم را هم ۱۱ بر ۷ پیروز شود.

در ست سوم ملی پوش کشورمان نمایش بهتری داشت و در رقابتی نزدیک توانست این گیم را ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه دهد اما در ست چهارم این نفر اول رنکینگ فدراسیون جهانی بود که کم نقص بازی کرد و توانست ۱۱ بر ۴ پیروز شود. در گیم پنجم هم حریف چینی نمایش بهتری داشت و با وجود عملکرد مطلوب عالمیان اما در نهایت حریف ۱۱ بر ۶ عالمیان را شکست داد و با پیروزی ۴ بر یک فینالیست شد.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در دو بخش مردان و زنان با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری، محمدحسنع حبیبی، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با هدایت جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی و سرپرستی علیرضا خلیلی نیا در بیستمین دوره بازی های آسیایی حضور داشت و با تک مدال برنز نوشاد عالمیان به کار خود پایان داد.