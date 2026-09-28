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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
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هشدار هواشناسی برای ۱۸ استان

هواشناسی سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور خبر داد و نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از امروز یکشنبه (۵ مهر) تا پنجشنبه (۹ مهر) هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد که براساس این هشدار، امروز (یکشنبه، ۵ مهر) در استان‌های مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، غرب خراسان رضوی، ارتفاعات تهران و البرز، غرب و جنوب آذربایجان غربی، جنوب غرب کرمان، دامنه و ارتفاعات فارس، چهارمحال و بختیاری و شمال و غرب هرمزگان، فعالیت سامانه بارشی پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی فردا (دوشنبه، ۶ مهر) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، سمنان، خراسان شمالی، تهران، البرز، قزوین و گلستان، همچنین جنوب و جنوب غرب کرمان، دامنه و ارتفاعات فارس، چهارمحال و بختیاری و شمال و غرب هرمزگان ادامه خواهد داشت.

براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه (۷ مهر) نیز شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات شمالی فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

روز چهارشنبه (۸ مهر) فعالیت سامانه در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و جنوب غرب کرمان مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که روز پنجشنبه (۹ مهر) دامنه فعالیت سامانه بارشی گسترده‌تر خواهد شد و استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، شمال لرستان، نیمه شمالی و غرب اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، زنجان، تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، شرق و غرب هرمزگان و شرق فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

هشدار هواشناسی درباره آبگرفتگی و سیلاب

براساس هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی شود.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای بین‌شهری احتیاط لازم را داشته باشند؛ احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغ‌ها، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از دیگر توصیه‌های این سازمان برای روزهای پیش‌رو است.

برچسب ها: هواشناسی ، هواشناسی کشور ، باران
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