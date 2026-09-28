جوان آنلاین: سید جواد حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای مفاد مواد قانون حمایت از حقوق معلولان و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با همکاری جهاد دانشگاهی (موسسه مجری) اقدام به برگزاری دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خواهد نمود.
وی افزود: ثبتنام این آزمون از روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز گردیده و تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت. همچنین آزمون کتبی روز جمعه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
حسینی ادامه داد: براساس درخواست و نیاز دستگاه اجرایی، توزیع مجوز در کلیه ۳۱ استان کشور صورت پذیرفته است. استان تهران با ۴۹۲ مجوز، استان خراسان رضوی با ۲۹۸ مجوز و استان فارس با ۱۸۳ مجوز، بیشترین تعداد مجوزهای استخدامی را به خود اختصاص دادهاند.
وی تصریح کرد: از نظر توزیع جنسیتی نیز، ۱۰۵۸ مجوز برای جنسیت زن، ۱۰۵۷ مجوز برای مردان و ۸۸۵ برای هر دو گروه تخصیص داده شده است.
وی از متقاضیان خواست برای ثبتنام در این آزمون از روز ۴ مهرماه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
حسینی در ادامه درباره مراحل جذب پذیرفتهشدگان اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج مرحله اول (آزمون کتبی) از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفیشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن، فرآیند ارزیابی تکمیلی و مصاحبه انجام خواهد شد.
منابع آزمون استخدامی معلولین به شرح زیر است:
معارف اسلامی
زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات عمومی
قوانین و مقررات اداری
قانون اساسی
ریاضی و آمار مقدماتی
زبان خارجه
توانمندی های ذهنی و ویژگیهای رفتاری
فناوری اطلاعات