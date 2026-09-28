جوان آنلاین: بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز (دوشنبه ۶ مهر) وارد روز دهم شد؛ جائیکه ورزشکاران کاروان ایران باید رقابت خود را در رشته های تیراندازی، تیروکمان، تنیس روی میز، والیبال، واترپلو، وزنه برداری، دوومیدانی و... دنبال کنند.

این روز از بازی ها در حالی آغاز شد که کاروان کشورمان تا پایان روز دهم با مجموع ۲۹ مدال شامل ۷طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز در رده هشتم جدول توزیع مدالی قرار داشت. در روز نهم بازی های آسیایی ورزشکاران کشورمان با عملکرد خود و نتایج به دست آمده «اولین» های زیادی را به ثبت رساندند که مدال برنز ریحانه کریمی در وزنه برداری و مسجل شدن مدال امیر اسماعیلی در بوکس از جمله آنها بود.

نتیجه عملکرد ورزشکاران کاروان ایران در روز نهم بازی های آسیایی به این شرح است:

پایان کار دختر تیرانداز ایران در روز دوم تراپ

در جریان رقابت های تیراندازی تراپ بانوان و در روز دوم این بخش از مسابقات، مرضیه پرورش‌نیا که روز گذشته در راند اول ۱۹ و در راند دوم ۲۱ امتیاز کسب کرده بود امروز در خط آتش قرار گرفت و در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۸۶ امتیاز شد.

پایان کار نمایندگان در روز دوم تراپ

محمد بیرانوند امروز در راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ در خط آتش ایستاد. او که روز گذشته در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز کسب کرده بود امروز در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۹۱ امتیاز شد. رقابت‌های تراپ انفرادی فردا با برگزاری راند پنجم و فینال به پایان می رسد.

رستمیان فینالیست شد؛ حذف یاسی و طوماری

در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد. همچنین سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز در جایگاه سی و نهم ایستاد و زینب طوماری نیز با ۵۵۴ امتیاز جایگاه چهل و سوم را به خود اختصاص داد. تیم ایران در بین ۱۲ تیم در جایگاه هشتم قرار گرفت.

یک مدال در کوراش قطعی شد؛ صعود هانیه رستمیان به فینال

برادر به برادر نرسید

بعد از صعود رامین احمدزاده به مرحله نیمه نهایی مسابقات کوراش، برادر او یعنی رضا احمدزاده پس از یک دور استراحت، در مرحله یک چهارم به مصاف کن اویوشی از ژاپن رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد تا از دور رقابت‌ها کنار برود و فرصت رویارویی با برادرش در مرحله نیمه‌نهایی را از دست بدهد.

شکست دختران اسکواش در اولین دیدار

تیم اسکواش زنان ایران نخستین دیدار خود را در گروه C و مقابل ژاپن برگزار کرد و با نتیجه ۳ به صفر متحمل شکست شد. در این دیدار نجمه بوشهری‌زاده و فرشته اقتداری با نتیجه مشابه ۳ به یک و نرگس سلطانی با نتیجه ۳ به یک مغلوب شدند.

مدال رامین احمدزاده قطعی شد

در جریان مسابقات کوراش و در رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم، رامین احمدزاده در دور نخست به مصاف راتانان کائونساتان از تایلند رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) به برتری رسید و به مرحله یک چهارم راه یافت. در این مرحله احمدزاده احمد چاریف از ترکمنستان را با نتیجه مشابه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) شکست داد و با صعود به مرحله نیمه نهایی، مدال برنزش را قطعی کرد.

حذف دو کماندار کامپوند؛ نماینده کوراش یک مرحله صعود کرد

۲ نماینده کامپوند ایران در خط استارت حذف شدند

نهمین روز بازی های آسیایی برای کاروان ایران با قرار گرفتن کمانداران در خط استارت کامپوند آغاز شد. در این بخش از مسابقات میلاد رشیدی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف «نواز احمد رکیب» از بنگلادش رفت. او در این رقابت شکست ۱۴۶ بر ۱۴۵ ار متحمل شد. فرهنگ خداپرست هم در این مرحله در رقابت با «دیلموخامد موسی» از قزاقستان پس از تساوی ۱۴۶-۱۴۶، در تیر طلایی مغلوب شد. بدین ترتیب دو نماینده ایران حذف شدند.

آغاز به کار کاروان ایران با حذف دو کماندار

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)