جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه، با تأکید بر ضرورت ثبت وقایع جنگهای اخیر گفت: باید وقایع و روایتهای آن برای نسل آینده تولید و ثبت شود. اصحاب ادبیات و هنر و تولیدگران باید در کنار لانچرهای مقاومت حضور داشته باشند. اگر روایت میدان را خودمان ثبت نکنیم، دشمن روایت خود را جایگزین خواهد کرد. نویسندگان در مدت کوتاهی وارد میدان شدند و ۴۰ روز جنگ را با ۴۰ اثر ماندگار کردند. این حرکت با کتاب آغاز شده است، اما این کتابها باید در کنار سایر صنایع فرهنگی و عرصههای ادبی و هنری قرار بگیرند تا جلوههای این حوادث را بهتر به مردم نشان دهند.
حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین رونمایی از ۴۰ اثر نشر فاتحان که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت وقایع جنگهای اخیر و روایت آن برای نسل جدید اظهار کرد: اگر نسل جدید تاریخ هشت سال دفاع مقدس را بخواند، بسیاری از حقایق آن دوران را راحتتر باور میکند، چراکه امروز تاریخ را بهروز میبیند، وقایع مشابه را مشاهده میکند و میتواند میان آنچه در کتابها خوانده و آنچه امروز تجربه میکند، ارتباط برقرار کند.
روایتگری امروز در امتداد عاشورا
طائب ادامه داد: چند نسل از دفاع مقدس گذشته و نسلهایی که آن دوران را ندیدهاند، روایت آن را از دیگران شنیدهاند، اما امروز یک چهره جدید از جنگ را مشاهده میکنند. این تجربه میتواند به آنها کمک کند تا بسیاری از وقایع گذشته را بهتر درک کنند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه با اشاره به شرایط جهان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حدود ۴۰سال پیش، شرق و غرب، یعنی امریکا و شوروی، دو ابرقدرت جهان بودند و تلاش میکردند نظم جهانی در چارچوب همان دو قطب باقی بماند. در اوج مبارزه میان اردوگاه امپریالیسم و اردوگاه سوسیالیسم، ضلع سومی به نام اردوگاه اسلام در حال شکلگیری بود. ملت ایران انقلاب کرد و گفت «نه شرقی، نه غربی»؛ یعنی نه وارد بلوک شرق میشویم و نه در بلوک غرب قرار میگیریم، بلکه جمهوری اسلامی را میخواهیم و میخواهیم راهبردهای الهی را بر روی زمین پیاده کنیم. هر دو ابرقدرت تلاش کردند از طریق ایجاد ناامنی و کودتا مانع از تحقق این مسیر شوند و وقتی این اقدامات به نتیجه نرسید، جنگ آغاز شد.
طائب افزود: امروز نسل جدید میتواند هشت سال دفاع مقدس را بهتر درک کند، زیرا میبیند مدرنترین سلاحها در اختیار دشمن قرار گرفت، اطلاعات در اختیار آن قرار داده شد، اما مردم ایران هشت سال در زمین، هوا و دریا دفاع کردند و اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور از دست برود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: همانگونه که جنگ نخست با پیروزی به پایان رسید، جنگ دوم نیز با پیروزی اسلام تمام شد و ممکن است جنگ دوباره تکرار شود. امروز راوی جنگ نقشی شبیه نقش امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در روایت عاشورا دارد؛ ما در حال روایتگری معصومین (ع) هستیم. بیش از ۱۴ قرن است که روایت صحیح واقعه کربلا ادامه پیدا کرده و دلیل آن، وجود راویانی است که از همان ابتدا این واقعه را روایت کردند. روایت باید به گونهای عمیق باشد که با گذشت قرنها دچار تحریف و انحراف نشود. امروز نیز اگر جنگ هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را روایت میکنیم، در امتداد همان کاری قرار داریم که ائمه معصومین (ع) انجام دادند. زمان جنگ محدود است؛ ممکن است جنگ هشت سال، ۴۰ روز یا ۱۲ روز باشد، اما روایت آن میتواند قرنها ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: امروز در شرایطی سال تحصیلی را آغاز میکنیم که مدرسه میناب و دانشآموزان آن جلوی چشم ما هستند. امروز ماکان نصیری را داریم که روایت میشود.
طائب ادامه داد: ممکن است در رسانهها گفته شود یک حادثه یا حمله به مدرسه رخ داده است، اما ما شاهد بودیم که یک ارتش با پیشرفتهترین بمبها به مدرسه حمله کرد. او همچنین به حمله به یک مجلس عروسی و بیمارستان کودکان در خوزستان اشاره کرد و گفت در برخی موارد شدت حمله بهگونهای بود که اثری از برخی قربانیان باقی نماند. امروز با جنگی مواجهیم که در آن از کودک شیرخوار تا پیرمرد ۸۰ساله، زن و مرد و افراد با عقاید مختلف حضور دارند و جنگ میان گروه خاصی تفکیک نشده است.
روایت ترکیبی نیاز جنگ ترکیبی
وی با طرح این پرسش که آیا نباید چنین جنگی را با همه ابزارهای هنری روایت کرد؟ گفت: اگر ما روایت نکنیم، طرف مقابل روایت خود را تحمیل خواهد کرد. اگر روایت خودمان را تولید نکنیم، طرف مقابل روایت خودش را میسازد؛ همانطور که در برخی وقایع با دادن سلاح، آموزش و پول به افراد، تلاش شد ناامنی و بیثباتی در کشور ایجاد شود.
طائب افزود: امروز وقتی سلاح به دست گرفته میشود یا موشک شلیک میشود، هدف دفاع از مردم و کشور است. در شرایطی که نیروهای خارجی نتوانستند از بیرون حرکت خود را پیش ببرند، مردم در داخل صحنه جنگ، امنیت و حتی سازندگی کشور را اداره کردند.
وی تأکید کرد: ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم؛ هم واقعه تولید میشود و هم روایت. بنابراین باید وقایع و روایتهای آن برای نسل آینده تولید و ثبت شود. اگر میگوییم کنار لانچر موشک باید یک رزمنده حضور داشته باشد، کنار لانچر روایت نیز باید یک راوی حضور داشته باشد. اصحاب ادبیات و هنر باید در کنار این میدان قرار بگیرند و آثار ادبی و هنری تولید کنند. کشور به تولید نیاز دارد و تولیدگران باید در کنار لانچرهای مقاومت حضور داشته باشند. همه عرصههای کشور به چنین ظرفیتهایی نیاز دارند و باید آنها را فعال کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوگانهسازی میان مذاکره و مقاومت گفت: تلاش شد مردم را در یک دوگانه قرار دهند؛ یک عده را طرفدار مقاومت و عدهای را طرفدار مذاکره معرفی کنند و بگویند یک گروه دنبال جنگ است و گروه دیگر دنبال معیشت. ایران در دو مقطع در حال مذاکره بود که حمله آغاز شد و این نشان میدهد مسئله فراتر از این دوگانههاست. امریکاییها با اصل استقلال ایران مسئله دارند و میگویند باید تسلیم شوید. آنها به صراحت درباره منابع نفتی ایران نیز سخن گفتهاند.
۴۰ روز جنگ با ۴۰ اثر ماندگار
طائب در بخش پایانی سخنان خود از نویسندگانی که برای ثبت وقایع جنگ وارد میدان شدند، قدردانی کرد و گفت: از سرعت و شتاب نویسندگان در ورود به میدان، با وجود همه سختیها و گلایههایی که داشتند، تشکر میکنیم.
وی افزود: نویسندگان در مدت کوتاهی وارد میدان شدند و ۴۰روز جنگ را با ۴۰ اثر ماندگار کردند. این حرکت با کتاب آغاز شده است، اما باید ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه تأکید کرد: این کتابها باید در کنار سایر صنایع فرهنگی و عرصههای ادبی و هنری قرار بگیرند تا جلوههای این حوادث را بهتر به مردم نشان دهند.
طائب با اشاره به ضرورت معرفی فرهنگ مقاومت به جهان گفت: امروز مقام معظم رهبری از بسیج خواستهاند هم برای مردم روایت مقاومت داشته باشد و هم فرهنگ مقاومت و فرهنگ بسیج را به جهانیان معرفی کند. اگر قرار است این فرهنگ به جهانیان معرفی شود، آیا جز از مسیر ادبیات و هنر و ترجمه آثار میتوان چنین کاری انجام داد؟ باید از طریق ترجمه، آثار ادبی و هنری تولیدشده را در اختیار ملتهای جهان قرار دهیم.