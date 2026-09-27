جوان آنلاین: فیلمهای کوتاه «اسکلت دوست داشتنی من»، «تاریخ دقیق پرواز»، «سلول»، «شب هُول» و «فریز» از تولیدات این سازمان، در بخش اصلی چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران پذیرفته شدند.
فیلم کوتاه «اسکلت دوست داشتنی من» به کارگردانی رضا پُردل و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان و تهیهکنندگی مجید حقیقت، «سلول» به کارگردانی عرفانه کریمی و تهیهکنندگی سعید هنرمند، «شب هٌول» به کارگردانی محمدرضا مرادی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی و «فریز» به کارگردانی زهرا ترکمنلو و تهیهکنندگی حسین نمازی، پنج اثر راهیافته از تولیدات سازمان هنری رسانهای اوج به این دوره از جشنواره است.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.