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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۸
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نغمه‌های ایرانی در روسیه / ارکستر موسیقی ملی ایران در مسکو و کازان اجرا می‌کند

3 ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز مجتبی عسگری، در جریان هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در شهر‌های مسکو و کازان به اجرای برنامه می‌پردازد.

جوان آنلاین: حضور ارکستر موسیقی ملی ایران در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، فرصتی برای عرضه بخشی از ظرفیت‌های موسیقی و فرهنگ ایران در عرصه بین‌المللی و گامی در مسیر گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان ایران و روسیه است.

این ارکستر به رهبری همایون رحیمیان و با همراهی مجتبی عسگری به‌عنوان خواننده، در دو شهر مسکو و کازان روی صحنه می‌رود و مجموعه‌ای از آثار موسیقی ایرانی را برای مخاطبان روس اجرا خواهد کرد.

حضور ارکستر موسیقی ملی ایران در این رویداد، در کنار دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته فرهنگی ایران در روسیه، بستری برای معرفی بخشی از میراث موسیقایی و ظرفیت‌های معاصر هنر ایران به مخاطبان روس فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند فراتر از یک اجرای صحنه‌ای، زمینه‌ای برای شکل‌گیری گفت‌و‌گو و ارتباط میان هنرمندان و نهاد‌های فرهنگی دو کشور باشد.

برچسب ها: ارکستر موسیقی ملی ایران ، ایران ، روسیه
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