کد خبر: 1381703
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
ورزش » ساير

هالند-رونالدو؛ نبرد نسل‌ها در اسلو

3 ارلینگ هالند و کریستیانو رونالدو برای اولین بار در دیدار‌های ملی در تقابل با هم قرار خواهند گرفت.

جوان آنلاین: تیم‌های ملی پرتغال و نروژ امشب یکشنبه ۵ مهر، در لیگ ملت‌های اروپا به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که علاوه بر یک مسابقه ملی، به دوئل نسل‌ها بین کریستیانو رونالدو کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال و ارلینگ هالند مهاجم ۲۶ ساله نروژ تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، برای اولین بار، شاهد تقابل ارلینگ هالند و کریس رونالدو دو ستاره بزرگ دنیای فوتبال در رده ملی خواهیم بود. رونالدو کاپیتان پرتغال در ۴۱ سالگی همچنان در بالاترین سطح فوتبال باقی مانده و نماینده نسل قبل ستارگان دنیای فوتبال است که برابر ستاره نسل جوان‌تر یعنی ارلینگ هالند قرار خواهد گرفت. 

اولین رویارویی هالند و رونالدو، با ناامیدی ستاره پرتغالی به پایان رسید؛ زمانی که اریک تنهاخ در داربی منچستر، رونالدو ۳۷ ساله را روی نیمکت گذاشت و تماشاگر هت‌تریک هالند شد.

بین این دو بازیکن در رده ملی ۸۲ گل اختلاف است. رونالدو ۱۴۶ گل ملی در کارنامه دارد و هالند ۶۴ گل. ستاره پرتغالی در ۲۳۴ بازی ۱۴۶ گل زده و مهاجم نروژی نیز رکورد فوق‌العاده ۶۴ گل در ۵۶ بازی را در کارنامه دارد. هر دو بهترین گلزنان تاریخ تیم‌های ملی خود هستند.

در ۱۰ بازی ملی اخیر، کاپیتان پرتغال پنج بار گلزنی کرده، در حالی که مهاجم نروژی با زدن ۱۳ گل درخشیده است.

در لیگ ملت‌ها نیز کفه ترازو به نفع مهاجم نروژی سنگینی می‌کند. هالند ۲۱ بار گلزنی کرده، در حالی که رونالدو ۱۵ گل. هالند روز پنجشنبه مقابل دانمارک دو گل زد و در پیروزی ۳ بر ۲ تیمش تعیین‌کننده بود. او برای منچسترسیتی در هفت بازی اول فصل نیز هفت گل زده یعنی یک گل در هر بازی. 

رونالدو نیز فصل را با چهار گل برای النصر در هشت بازی رسمی آغاز کرده، اما مقابل ولز در اولین بازی ژرژ ژسوس، از ابتدا بازی کرد و ۶۷ دقیقه در زمین بود و نتوانست گلزنی کند.

با این اوصاف، طبیعی است که دیدار نروژ-پرتغال را بیش از یک مسابقه ملی ببینیم. این دیدار دوئلی بین دو قدرت بزرگ است؛ رونالدو برابر هالند. اولی در آستانه پایان یک حرفه فوق‌العاده موفق، دومی به دنبال برجسته شدن در رقابت برای جانشینی رونالدو و مسی.

برچسب ها: ارلینگ هالند ، رونالدو ، لیگ ملت های اروپا
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