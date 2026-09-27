جوان آنلاین: روز هشتم بازیهای آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که در وزنه برداری، ریحانه کریمی موفق به کسب مدال برنز شد و اینگونه اولین مدال دختران وزنه بردار در تاریخ این بازیها کسب شد.
در بوکس هم امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم با صعود به مرحله نیمه نهایی مدال خود را قطعی کرد. این نخستین مدال تاریخ بوکس ایران در ادوار مختلف بازیهای آسیایی است.
علاوه بر این، ورزشکاران کشورمان در رشتههایی مانند تنیس، ژیمناستیک و تیروکمان رویکرو هم نتایجی رقم زدند که در تاریخ این رشتهها و حضورشان در بازیهای آسیایی بی سابقه بودهاند.
با همه اینها، در پایان روز هشتم بازیهای آسیایی، کاروان ایران یک رده تنزل پیدا کرد و در رده هشتم جدول توزیع مدالها قرار گرفت. کاروان کشورمان در حالی روز هشتم را آغاز کرد که با ۲۸ مدال شامل ۷ طلا، ۱۴ نقره و ۷ برنز در رده هفتم ایستاده بود، اما در پایان این روز از بازیها به خاطر پیشی گرفتن بحرینیها در طلایی شدن، این رده را از دست داد و هشتم شد.
جدول توزیع مدالهای بیستمین دوره بازیهای اسیایی در پایان روز هشتم به این شرح است: