پول حقیقی به بورس برگشت

جوان آنلاین: بازار سهام پس از یک روز سنگین خروج نقدینگی، معاملات یکشنبه را با موج گسترده خرید پشت سر گذاشت و بازگشت پول حقیقی در کنار رشد شاخصها، معادله معاملات را تغییر داد، شاخص کل ۱۲۱ هزار واحد بالا رفت و شاخص هموزن نیز ۳۱هزار واحد رشد کرد. در همین حال حدود ۹۰درصد نمادها مثبت بودند و نزدیک به ۹ همت سفارش خرید در صفها باقی ماند، ارزش بازار نیز دوباره از ۲۱ هزار همت عبور کرد و ارزش معاملات خرد به ۴/۳۱ همت رسید.
تغییر رفتار پول حقیقی مهمترین اتفاق معاملات یکشنبه بود، زیرا بازار یک روز پیش از آن شاهد خروج ۲/۶ همت از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی بود، اما در پایان معاملات روز یکشنبه خالص ورود پول حقیقی به این بخشها به ۲/۲ همت رسید، یعنی در فاصله یک روز حدود ۴/۸ همت تغییر در خالص جریان پول ثبت شد و همین چرخش، یکی از دلایل اصلی تغییر فضای معاملات بود. البته ورود پول به سهام به معنای ورود تمام نقدینگی سرگردان به بورس نیست، چون همزمان ۸۶۲ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد و صندوقهای طلا و نقره به ترتیب ۸۰۹میلیارد تومان و ۹ میلیارد تومان پول حقیقی جذب کردند. بنابراین بخشی از سرمایهگذاران در حال تغییر ترکیب دارایی خود بوده و انتخاب آنها میان سهام، ابزارهای با درآمد ثابت و داراییهای مبتنی بر طلا و نقره ادامه داشته است.
رفتار صنایع نیز یکدست نبود و همین نکته مانع از آن میشود که رشد شاخص را به معنی استقبال یکسان از همه بازار بدانیم. داروییها با ۴۱۲ میلیارد تومان و معدنیها با ۳۷۸ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند، در مقابل شیمیاییها ۲۸۴ میلیارد تومان و بانکها ۱۴۰ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کردند. بنابراین سرمایهگذاران در همان روزی که بخش بزرگی از بازار را خریدند، از برخی گروههای مهم نیز خارج شدند. اختلاف میان نمادها حتی بیشتر بود، صبا با ورود ۲۶۰ میلیارد تومان و فزر با ۱۰۱میلیارد تومان در صدر نمادهای دارای بیشترین جذب پول حقیقی قرار گرفتند، در سوی دیگر شپدیس با خروج ۵۱۳میلیارد تومان و وتجارت با خروج ۱۰۰میلیارد تومان مواجه شدند. این فاصله نشان میدهد مثبت بودن کلی بازار لزوماً به معنای عملکرد مشابه همه سهمها نیست و انتخاب سهم همچنان نقش تعیینکنندهای در نتیجه معاملات دارد.
رشد بورس فقط روی کاغذ نماند
یکی از نکات مهم معاملات روز یکشنبه، همزمانی رشد شاخص کل و شاخص هموزن بود. شاخص کل تا سطح ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد پیش رفت، اما شاخص هموزن نیز به یک میلیون و ۹۶۱ هزار واحد رسید. رشد هموزن اهمیت دارد، چون وزن شرکتهای بزرگ در آن کمتر است و حرکت آن تصویری گستردهتر از وضعیت بخشهای مختلف بازار ارائه میدهد. سبز بودن حدود ۹۰ درصد نمادها نیز این برداشت را تقویت میکند، ضمن اینکه نزدیک به ۹ همت سفارش خرید در صفها باقی ماند و نشان داد تقاضا در بخش بزرگی از بازار از عرضه پیشی گرفته است. چنین وضعیتی برای معاملهگران به معنای افزایش فشار خرید است، هرچند ماندگاری صفهای خرید در یک روز به تنهایی برای قضاوت درباره روند آینده کافی نیست. ارزش معاملات خرد نیز به ۴/۳۱ همت رسید و ارزش کل بازار دوباره از ۲۱ هزار همت عبور کرد. این ارقام در کنار ورود پول حقیقی، رشد شاخص هموزن و گستردگی نمادهای مثبت باعث میشود معاملات روز یکشنبه را نتوان صرفاً نتیجه رشد چند نماد بزرگ دانست، بلکه بخش قابل توجهی از بازار در افزایش تقاضا سهم داشته است.
فرابورس نیز از موج صعودی بازار عقب نماند و شاخص این بازار با هزار و ۹۷ واحد افزایش به ۵۸هزار و ۷۵۶ واحد رسید، ارزش معاملات فرابورس ۵/۳۲ همت بود که ۸/۶ همت آن به معاملات سهام، ۵/۳ همت به اوراق مالی اسلامی و ۲/۷ همت به عملیات بازار باز اختصاص داشت، بنابراین بخش مهمی از گردش مالی فرابورس به ابزارهایی غیر از سهام اختصاص پیدا کرد و نباید کل این رقم را به خرید و فروش سهام نسبت داد. جمعبندی معاملات یکشنبه را باید در تغییر رفتار خریداران جستوجو کرد، نه فقط در رشد شاخص. بازگشت پول حقیقی پس از خروج سنگین روز قبل، رشد شاخص هموزن، مثبت بودن اکثریت نمادها و باقی ماندن صفهای خرید، مجموعهای از نشانههایی هستند که از تقویت تقاضا در بازار سهام حکایت دارند. با این حال همزمانی این اتفاق با ورود پول به صندوقهای طلا و نقره و خروج سرمایه از چند صنعت بزرگ، نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران هنوز در حال جابهجایی منابع خود هستند. اگر ورود پول حقیقی و تقاضای گسترده در معاملات بعدی ادامه پیدا کند، رشد روز یکشنبه معنای متفاوتی نسبت به یک جهش روزانه پیدا خواهد کرد، اما برای سنجش ماندگاری این موج، رفتار پول حقیقی، گستره نمادهای مثبت و وضعیت صفهای خرید در روزهای بعد اهمیت بیشتری از خود عدد ۱۲۱ هزار واحد خواهد داشت.