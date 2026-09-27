برنز نماینده بوکس ایران قطعی شد

جوان آنلاین: در ادامه رقابتهای بوکس بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا، امشب دو نماینده کشورمان در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به روی رینگ رفتند.
در بخش مردان، امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم کشورمان، در دومین مبارزه خود و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف دانا بیکی از چین رفت و در یک مبارزه تماشایی و قدرتمند، حریف باتجربه خود را شکست داد.
اسماعیلی در این دیدار برابر بوکسوری قرار گرفت که سابقه کسب مدال برنز رقابتهای جهانی انگلستان و مدال برنز بازیهای آسیایی هانگژو را در کارنامه داشت؛ اما نماینده کشورمان با ارائه نمایشی مقتدرانه و درخشان، در سه راند بر حریف خود غلبه کرد.
در پایان این مبارزه، اسماعیلی با رأی ۳ بر ۲ داوران به پیروزی رسید و ضمن صعود به مرحله نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.
نماینده کشورمان برای راهیابی به دیدار نهایی باید در مرحله نیمهنهایی از سد قهرمان جهان ازبکستان عبور کند.
این مدال، نخستین مدال بوکس مردان ایران در بازیهای آسیایی پس از ۱۲ سال محسوب میشود. بوکس ایران پس از مدال برنز احسان روزبهانی در سال ۲۰۱۴ در دو دوره گذشته بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال نشده بود و اکنون اسماعیلی با درخشش در رینگ ناگویا، طلسم مدالآوری این رشته را شکست.
اسماعیلی پیش از این و در نخستین مبارزه خود نیز موفق شده بود «جو» از کره جنوبی را در راند دوم با ناکاوت شکست دهد و راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.