بانوی تاریخ‌ساز وزنه‌برداری ایران در ناگویا گفت: مدالم را به امام رضا(ع) تقدیم می‌کنم. خوشحالم شرمنده مردم نشدم و قول می‌دهم در آینده با مدال‌های بهتر و خوشرنگ‌تر دل همه آنها را شاد کنم.

جوان آنلاین: ریحانه کریمی وزنه‌بردار مشهدی تیم ملی پس از تاریخ‌سازی در بازی‌های آسیایی با بیان اینکه کار سخت و بزرگی را انجام داد، خاطر نشان کرد: واقعا خیلی خوشحالم که توانستم اولین دختر وزنه‌برداری باشم که مدال بازی‌های آسیایی را برای ایران می‌گیرم. مدالم را مدیون مربیانم و سجاد انوشیروانی هستم. واقعا حمایتم کردند و ممنون همه آنها هستم. تشکر ویژه‌ای هم از پدر و مادرم دارم که همیشه پشتم بودند و دست آنها را می بوسم.

کریمی یادآور شد: مدالم را تقدیم می‌کنم به امام رضا(ع). خدا را خیلی شکر می‌کنم، هر چه دارم از خداست. من از مردم عزیز ایران هم تشکر می‌کنم؛ شرمنده آنها نشدم و قول می‌دهم با مدال‌های بهتر و خوشرنگ‌تر دل همه آنها را شاد کنم.