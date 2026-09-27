شکست تیم ملی واترپلو ایران مقابل چین

جوان آنلاین: تیم ملی واترپلوی ایران در دومین دیدار خود در گروه B به مصاف چین رفت و با نتیجه ۱۲ بر ۸ شکست خورد. تیم کشورمان در کوارتر دوم ۴ بر ۳ پیروز شد و نتایج کوارترهای اول، سوم و چهارم را به ترتیب ۴ بر ۲، ۳ بر ۲ و ۲ بر صفر به حریف واگذار کررد.

تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نیز شامل سیروس طاهریان (سرپرست)، مهدی پنام‌تاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) است.

ملی‌پوشان کشورمان که روز گذشته سنگاپور را ۱۹ بر ۸ شکست داده بودند در سومین بازی خود روز دوشنبه ۶ مهرماه به مصاف تیم کره جنوبی می‌روند.